A galántai Samsungban jópofizott a Smer-miniszter

A gazdasági miniszter közölte, hogy „az állam továbbra is érdekelt a nagy exportőrök támogatásában. Fontos a kormány számára, hogy a Samsung fejlődjön Szlovákiában. – Stratégiailag támogatjuk az automatizálás bevezetését, vagyis az Ipar 4.0-át, az innovációkat, a kutatást és a fejlődést. Ez az az út, amely megerősíti gazdaságunk versenyképességét. Ebben a speciális esetben a befektetési támogatásaink Nyugat-Szlovákiát is érintik, ahol alacsony a munkanélküliség” – hangsúlyozta. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy Szlovákia más régióiban is be lehetne fektetni, ahol magasabb a munkanélküliség.

A társaság vezetősége megerősítette, hogy jól érzi magát Szlovákiában, és a végtermék mechanikai alkatrészeinek a 90%-át helyi beszállítóktól szerzik be. Jelenleg semmilyen befektetési támogatást nem kapnak. Mint azt Chunjae Lee, a Samsung Electronics Slovakia elnöke elmondta, „a vállalat már 15 éve megszakítás nélkül Szlovákiában van, aminek az is az eredménye, hogy már a 100 milliomodik terméket is legyártották”. Hozzátette: továbbra is azon fogunk igyekezni, hogy még jobb eredményeket érjünk el a jövőben.

A dél-koreai vállalat Szlovákia legjelentősebb exportőrei közé tartozik. A galántai üzemben főleg a magasabb minőségi kategóriájú tévékészülékek gyártásával foglalkoznak. Több mint 2000 alkalmazott dolgozik a vállalatnál. Ezek 90%-a szlovák állampolgár. A Samsung vállalat Szlovákia gazdaságának az egyik alappillére, és a megjelenése óta a legnagyobb adófizetők közé tartozik.

(TASR)