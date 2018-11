Galántán és Diószegen is elhasalt az MKP

Galánta

Választásra jogosultak száma: 13 782 / Részvételi arány: 38,52%

Peter Paška (független) – 2377 (eddigi polgármester)

Takáč Zsolt (független) – 1758

Galambosová Lucia (független) – 456

Gauliederová Zuzana (OľaNO-Sas-Šanca) – 392

Štefunková Katarína (független) – 222

Képviselők: 15 független: Zelinka Peter, Černý Peter, Psota Fridrich, Kolek Peter, Takáč Zsolt, Bottka Juraj, Marczibányi Štefan, Psota Miroslav, Závodský Peter, Popluhár Augustín, Tomič Peter, Szelle Zoltán, Danko Vladimír, Vajdová Marta, Tábori Andrej. 2 MKP: Biró László, Marsall János. 1 SNS: Bičan Milan. 1 Híd: Chomča Ervin.

Galántán jócskán megváltozik a képviselő-testület összetétele. Míg legutóbb a 19 tagú önkormányzat 9, majd 10 tagját adta az MKP és az SDKÚ koalíciója, addig idén csak 2 MKP-s maradt, 6 pedig az eddigiek közül kiszorult: JUDr. Zuzáková Eleonóra, Mgr. Barczi Zsolt, Mgr. Benkovics László, Mgr. Gál József, MUDr. Stratinský János és Ing. Horváth Mikuláš, rajtuk kívül nem jutott be az eddigi képviselő közül MUDr. Richard Šimaljak (Híd) és Jakoda Rátz Katalin (független). Helyüket csaknem kizárólag függetlenek, illetve egy SNS-jelölt foglalja el a képviselő-testületben.

Diószeg

4498 / 42,37%

Szabó Anton (független) – 1058 (eddigi polgármester)

Brunner Boris (Híd) – 522

Krommer Gábor (független) – 272

Doval Pavol (független) – 21

Képviselők: 9 független: Krommer Gábor, Sudová Eva, Bartaloš Pavol, Ruman František, Doval Pavol, Hrdlica Koloman, Lauko Štefan, Zelinková Agáta, Machanová Alexandra. 2 Híd: Brunner Boris, Katonová Edita. 1 MKP: Srejner Attila.

A függetlenek városa volt eddig is és ezután is az marad Diószeg. Az eddigi MKP-sok közül Ing. Karsay Alexander és PhDr. PaeDr. Takács Attila sem került be, helyettük egyedüliként Srejner Attila képviseli majd a pártszíneket. A Híd megtartotta mindkét képviselőjét, a függetlenek közül pedig nem jutott be az idén rendőrségi ügybe keveredett alpolgármester, Bende Alexander, továbbá Brunner Viliam és Ing. Kurinec Viliam. Srejneren kívül Sudová Eva, Bartaloš Pavol, Lauko Štefan és Machanová Alexandra is újak a testületben .

