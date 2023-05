A galaxis őrzői 3. rész: Nem úszod meg könnyek nélkül őrzőink utolsó buliját

Annak idején sokan fenntartásokkal kezelhettük a galaxis őrzőinek színre lépést, de a kis csapat hamar belopta magát a szívünkbe, és nem mellékesen azt is bizonyította, hogy a Bosszúállókkal egyenrangú partnerként képes felvenni a harcot Thanosszal. Most elérkezett a búcsú pillanata. Megnéztük A galaxis őrzői 3. című filmet!

A galaxis őrzőit James Gunn hozta el számunkra még 2014-ben, majd a 2017-es folytatás után most elérkezett a búcsú ideje: a Disney kirúgta az író-rendezőt, akire azon nyomba le is csapott a DC egy új univerzumépítés reményében. Ennek ellenére Gunn vállalta az őrzők harmadik részének elkészítését – mint mondta, a szívén viselte Mordály történetét, amit mindenképp be akart fejezni. Igen, A galaxis őrzői 3. kedvenc mosómedvénk eredettörténetét meséli el, ami egyáltalán nem fenékig tejfel.

Hőseink a Tudástérben tengetik napjaikat: Quill még mindig Gamora elvesztésén bánkódik, Nebula egy új társadalom kiépítésén dolgozik, Mordályt pedig egyik pillanatról a másikra kísérteni kezdi a múltja. Megtudjuk, hogy létrejöttében nagy szerepet vállalt egy őrült tudós, az Evolúció Mestere, aki most vissza szeretné kapni rendkívül különleges „kreálmányát”.

Az elmúlt években olyan tendencia jellemzi a Marvel filmes univerzumát, amire korábban nem volt példa. A harmadik fázis lezárásáig a minőség kritikai és bevételi szempontból is egyenes arányosan haladt felfelé, ám a negyedik fázis már kissé döcögősen indult. Néhány kivétellel az elmúlt évek produkciói nem hozták meg a kívánt elvárásokat, és ennek a legutóbb megjelent A Hangya és a Darázs: Kvantumánia a legékesebb példája: annak ellenére, hogy felvezette a negyedik fázis új központi főgonoszát, Kangot, a nézők és a kritikusok körében is vegyes fogadtatásban részesült, emellett a pénztáraknál sem remekelt – még az 500 millió dolláros bevételt sem sikerült elérnie. Így tehát szükség volt egy olyan produkcióra, amely visszaállítja a stúdió megtépázott renoméját, végre mutat valami újat az évek során sablonossá vált, megfásult stílusához képest. A galaxis őrzői 3. részének szánták ezt az embert próbáló feladatot, amit a látottak alapján sikerült is teljesítenie.