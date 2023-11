Garázdaságért felelhet a kidobó, aki megverte a Republic technikusát Dunaszerdahelyen

Egyelőre a gyanúsításig jutott a rendőrség által folytatott nyomozás az ügyben, mely során a biztonsági személyzet tagja rátámadt a Republic együttes technikusára a Csallóközi Vásárban.

Illusztráció - archív felvétel

Szeptember végén írtunk arról, hogy egy biztonsági őr támadta meg a Republic zenekar technikusát a Csallóközi Vásárban, a zenekar péntek esti koncertje után, a színpad mögött. Az esetnek több szemtanúja is volt, a zenekar menedzsere pedig később a Facebookon számolt be arról, hogy a biztonságiak addig nem akarták elismerni, ami történt, amíg nem mutattak meg neki egy bizonyító erejű videót. Dunaszerdahely városa mint szervező szombati közleményében elítélte az erőszakot, egyszersmind felháborítónak titulálta a biztonsági szolgálat hozzáállását az incidenshez. Később azt is közölték, hogy a vásár területére beosztott teljes biztonsági személyzetet az érintett cég lecserélte.

Csiba Tibor, a városi rendőrség parancsnoka megkeresésünkre akkor közölte, hogy a technikust mentővel kórházba szállították, a városi rendőrök pedig mentek velük. Másnap a technikus elhagyhatta a kórházat, a városi rendőrök pedig biztosították a hazaszállítását. Csiba megerősítette, hogy létezik egy kamerafelvétel, amelyen jól látható az incidens.

Több, egymástól független forrásból akkor úgy értesültünk, hogy az incidens után a dunaszerdahelyi körzeti rendőrőrsön először nem is akartak foglalkozni a bántalmazással. Zlatica Antalová kerületi rendőrszóvivő az ezzel kapcsolatos kérdésünkre nem válaszolt, azt viszont elárulta, hogy az eset után hivatalból indítottak eljárást, mégpedig a közösségi oldalakon terjedő információk alapján.

Most újra érdeklődtünk arról, hol tart a nyomozás, a kerületi szóvivő pedig közölte, hogy október elején egy 53 éves személyt gyanúsítottak meg az eset kapcsán garázdasággal, amiért három évig terjedő szabadságvesztés róható ki. "A rendőrség továbbra is az eljárás lefolytatásához szükséges műveleteket végzi. A folyamatban lévő nyomozás érdekében egyéb információval nem szolgálhatunk" - szögezte le.

(SzT)