Gašpar Saková mellett a cseh belügyminiszter tanácsadója is lesz

Tibor Gašpar volt országos rendőrfőkapitány nemcsak Denisa Saková szlovák, hanem Jan Hamáček cseh belügyminiszter mellett is a tanácsadóként fog dolgozni. Ezt az információt Petar Lazarov belügyi szóvivő is megerősítette. Gašpar erről a Parlamenti Lapoknak is beszélt, és nem zárta ki a további politikai tevékenységét sem.