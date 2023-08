Gašpar után Roman Stahl is szabadon távozhatott, az ügyész nem kérte az őrizetbe vételét

Tibor Gašpar korábbi országos rendőrfőkapitányhoz hasonlóan Roman Stahlt is őrizetbe vették az Ezékiel 7 fedőnevű akció keretében. A vádlottat – ahogyan korábban Gašpart is – vasárnap délután azonban szabadon bocsátották az őrizetből. A TASR-nek erről Katarína Kudjáková bírósági szóvivő számolt be.