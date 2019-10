GASZTROSULI? Az meg mi?

Gondoltunk egyet. Aztán még egyet... meg hármat... És belevágtunk! Téged is egyre jobban érdekelnek az ételek, italok? Azok készítése, főzése, keverése? Szerintem is jó új dolgokat felfedezni a gasztronómia végtelen világában. Az evés, ivás létszükséglet. De hogy mit, kivel és hogyan, azt mi döntjük el.

Sokszor hallottuk: Rohanunk, semmire sincs idő… Francokat! Arra van, amire mi szeretnénk, hogy legyen. Nem így van? Eszembe jutott valami, így az írás közben. Emlékszem, amikor nagypapámmal és nagyanyámmal ettük a sült krumplit. Sóval. Együtt voltunk! Ettünk! „Sparheltben” sütöttük. Milyen finom volt! Kavarognak a fejemben a gondolatok.

Azt szeretném leírni, miért jöjjetek a GASZTROSULI-ba. Főleg a közösségi ereje jut az eszembe. Gyere el pár órára! Érezd jól magad! Főzz egy étterem konyhájában! Tölts el jó társaságban pár órát, és tanulj új dolgokat, less el ötleteket. Hogy ez lehetséges a „jútúbon“ is? Meg a „facen”? Ahol a végén folyik a sajt…? Na, ne nevettess! Igaz, valamit ott is lehet látni. Így van! De vissza is tudsz kérdezni? Van személyes kapcsolat? Nincs! A Gasztrosuliban lehetőséged van séftől, szakácstól, lelkes háziasszonytól, borásztól, bárostól tanulni. Tengernyi lehetőség!

Hogyan működik? A www.europecenter.eu oldalon kiválasztod a számodra kedves tanfolyamot.

A jelentkezésre kattintva kitöltöd személyes adataidat, hogy tudjunk elérni, hívni és további részleteket megbeszélni. Amennyiben céges számlát szeretnél, töltsd ki a vállalkozás adatait! Jelentkezésed akkor tudjuk véglegesnek venni, amennyiben befizetted a tanfolyam díját személyesen készpénzben, bankszámlára utalva, vagy beválthatod az ajándékutalványodat is.

Ha elérkezett a választott dátum, időpont, a várva várt nap, javasolom, hogy a tanfolyam kezdete előtt negyed órával jelenj meg az étteremben. Hidd el, szívélyesen fogadunk! Csak magadat hozd és a jókedvedet! Tőled, oktatóidtól, a tanfolyam típusától függően kávéval, borral kínálunk. Persze, persze, gyerkőcöknek gyerekkoktél is van! Felveszed a kötényed és irány „tanulni”! Sütni, főzni, kóstolni, italt készíteni, keverni, vagy csak leskelődni. Természetesen minden alapanyagot megkapsz. Közösen dolgozol az „oktatóddal”, van akár külön munkaasztalod, de ha kell, az ételek befejezése az étterem konyhájában történik. És az italok? Mindig ki akartad Magad próbálni a bár másik felén? Gyere be! A Gasztrosuliban Tiéd a bár, a konyha…

Fontos számunkra a tanfolyam közösségi ereje. Üljünk együtt az asztalhoz, és közösen fogyasszuk el, amit készítettünk! Ha maradt valami az elkészített finomságokból, csomagold el És vidd haza! Kóstoltasd meg a családdal.

Megkapsz minden alapanyagot, amire szükséged van a tanfolyam alatt, ételdobozt táskával, kötényt a Gasztrosuli logójával, jegyzetfüzetet, írószert.

Csak ennyi? Nem! De az igazán fontos dolgokat nem tudjuk leírni. Az értékét nem tudjuk pénzben mérni, de ezt is viszed magaddal, sőt, új ismereteket, ismeretséget, tudást, tapasztalatot, jókedvet.

Magam jöhetek csak? — Dehogy! Hozd a haverokat is! Vagy! Figyi! Gyere a lányoddal vagy a fiaddal! Vagy főzzön a család közösen? Naná! Keresd a számodra kedves programot! Nem fogod megbánni!

Itt szinte mindig megtalálsz valakit a csapatból:

Europe Center – Európa Rest & Bar

Béke utca 5523/2A, Dunaszerdahely

tel.: 031 552 42 49, + 421 915 58 77 59

