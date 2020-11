A gazdasági miniszternek 16 millió antigén tesztet kell biztosítania

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter feladata lesz beszerezni 16 millió antigén tesztet. Erről a kormány csütörtöki ülésén született döntés. A javaslatot Igor Matovič (OĽANO) kormányfő terjesztette a kabinet elé.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Sulík a kormányülés után bejelentette, hogy összeállít egy pályázatelbíráló bizottságot. A tagok közé meghívja az ellenzék és a harmadik szektor képviselőit is. Fel fogja venni a kapcsolatot a Közbeszerzési Hivatallal is, hogy foglaljon állást a közbeszerzés törvényességével kapcsolatban. A miniszter megkereste az Állami Számvevőszéket is. Az iránt érdeklődött, hogy ez a beszerzés a gazdasági minisztérium hatáskörébe tartozik-e.

A kormányfő azzal indokolta a döntését, hogy ki kell használni a gazdasági minisztérium szabad kapacitását. Az újabb tesztek beszerzésére az esetleges újabb tömeges tesztelések miatt van szükség. Sulíkot a miniszterelnök régóta bírálja a világjárvánnyal kapcsolatos nézetei miatt.

TASR