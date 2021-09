Gázrobbanás történt az idősek családi házában, tönkrement az otthonuk

Gázrobbanás miatt riasztották a tűzoltókat, a mentőket és a rendőrséget egy krasznahorkaváraljai (Rozsnyói járás) családi házhoz szombaton reggel.

Forrás: Joj TV

Az ott élő 88 éves bácsi feltette a tűzhelyre az ételt, röviddel fél kilenc után viszont robbanás történt - számolt be az esetről a Joj TV. Vélhetően szivárgó, felgyülemlett gáz lobbant be.

A robbanás következtében tönkrement a tető, továbbá a ház belterében és a fáskamrában is károk keletkeztek.

A helyszínre érkező tűzoltók lekapcsolták a gázt és az áramot is, ki kellett hívni a gázszolgáltató szakemberét is, mivel gázszagot éreztek a garázsban és még a csirkeólban is. Őt ugyanakkor időközben visszarendelték, mert mégsem volt rá szükség.

Az önkéntes tűzoltók elsősegélyben részesítették az idős házaspárt még a mentők kiérkezése előtt. Alena Krčová mentőszóvivő közölte, két rohammentőt is a helyszínre vezényeltek, majd ellátták a testük több részén megsérült időseket. Az idős férfit leginkább égési sérülések sújtották az arcán, 82 éves felesége, aki pedig a ház másik végében tartózkodott a robbanáskor, zúzódásokat szenvedett a fején. Mindemellett a robbanás sokkolta őket, ezért a mentők bevitték mindkettejüket a rozsnyói kórházba.

Lenka Ivanová rendőrszóvivő elárulta, hogy közveszélyokozás ügyében indult eljárás. A robbanás során keletkezett kár 40 ezer euróra rúg, és egyelőre azt sem tudni, hogy a pár visszatérhet-e otthonába. Az épület állagát ugyanis egy statikusnak kell megvizsgálnia.

(Joj TV)