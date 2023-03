Géczy Jenő, Szolgai Zsuzsanna és Velsicz László közös kiállítása látható a Csallóközi Múzeumban

A nagyszombati kerületi önkormányzat jóvoltából a Csallóközi Múzeum ezúttal Géczy Jenő, Szolgai Zsuzsanna és Velsicz László közös kiállításának ad otthont. Az Út című tárlat ünnepélyes megnyitójára csütörtökön délután került sor.

A kiállítás megnyitóját Antal Otti és Varga Zoltán Bendegúz tették meghittebbé zenei előadásukkal.

A kiállítás kurátora, Balla Rita design- és művészetelemző hangsúlyozta, külön öröm és megtiszteltetés számára, hogy ő mutathatja be Szolgai Zsuzsanna és Géczy Jenő festők, illetve Velsicz László fotográfus munkáit.

Balla Rita elmondta, Szolgai Zsuzsanna képein az emberi érzések, a férfi és női kapcsolatok jelennek meg. Velsicz Lászlótól két tematikában láthatunk fotókat: az emberi arc másodpercnyi rezdüléseinek megörökített pillanatát portré formájában, illetve utca- és városrészletekről készített felvételeit is megtekintheti a nagyérdemű. Géczy Jenő sokszínű munkásságából most egy-egy versét mutatja meg, valamint néhány vadász tematikájú festménye is helyet kapott a kiállítóterem falain.

„A három kiállítót a közös baráti út köti össze, mely az utóbbi időben formálódott szakmaivá. Ami mindhármukban közös motívum, a folyamatos alkotási vágy és a szépművészetek iránti nyughatatlan érdeklődés” – tette hozzá a kurátor.

Balla Rita megnyitó beszéfét követően a vendégek érdeklődve vették szemügyre a műveket. Kellemes csevejekkel, jóleső találkozásokkal telt a csütörtök délután a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumban.

A kiállítás április 8-ig várja az érdeklődőket.

