A gelleiek hosszú évtizedek óta vártak erre a pillanatra – végre sikerült felújítaniuk a Forratagi utcát

A gellei lakosok nagy vágya vált valóra: végre sikerült felújítaniuk a Nagybudafán található Forratagi utcát.

Gelle község felvételei - Továbbiakért kattints!

Egy 230 méter hosszúságú útszakaszról van szó, mely már hosszú évek óta borzasztó állapotban volt. A Forratagi utca annak idején egy kocsiútból keletkezett, eleinte vágott kő borította, majd később szurkot öntöttek rá.

„Alapvetően is egy egészen rossz állapotú út volt ez. A helyzetet pedig tovább rontotta a szennyvízelvezetés kiépítése. Mostanra tarthatatlanná vált az az állapot, ami ott uralkodott, ezért elhatároztuk, hogy változtatunk rajta” – mondta el a Paraméternek Iván Lajos polgármester, majd hozzátette, mivel állami pályázatok útfelújításra nincsenek, kénytelenek voltak banki hitelt igényelni.

„Először is felmértük a helyzetet, utánajártunk, mennyibe is kerülne az út rendbetétele, s ezután fordultunk a bankhoz. A versenypályázatot megnyerő cég 33 076 euróért vállalta el a munkát, így 33 ezer eurónyi hitelt vettünk fel” – fejtette ki a polgármester, akitől azt is megtudtuk, 10 évük van az összeg visszafizetésére, így meggyőződése, hogy ez nem fog problémát jelenteni, a havi törlesztőrészletet bele tudják kalkulálni a falu költségvetésébe.

A munkálatokat szeptember végén kezdték el, nem egész két hét leforgása alatt el is készültek vele, így mára már problémamentesen lehet áthaladni a leaszfaltozott Forratagi utcán.

„Vannak még olyan útszakaszaink, amelyekre ráférne a felújítás. Azon leszünk, hogy fokozatosan mindet rendbe tegyük, támogatás nélkül azonban ez nagyon nehéz” – jegyezte meg Iván Lajos.

(SzC)