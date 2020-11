George Clooney felvette a kesztyűt Orbán rezsimje ellen, a Netflix meg csak a tenyerét dörzsölheti

Az utóbbi napokban George Clooney a magyarországi közbeszéd egyik legforróbb témájává vált, de nem az új filmje, a The Midnight Sky miatt irányult rá a figyelem, hanem mert egy arról szóló interjú végén Orbán Viktort hozta fel példaként a világban tapasztalható dühre és gyűlöletre - számol be a helyzetről a Telex.hu.

A kétszeres Oscar-díjas és háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész a GQ magazin Youtube-csatornájára felkerült interjúban az új film hangulatát magyarázta, ennek kapcsán jegyezte meg, hogy

"nem voltunk egy járvány közepén, amikor készült a film, de mégis itt volt az összes többi dolog. Hogy mennyi dühöt és gyűlöletet élt át mindenki világszerte, nézd meg Bolsonarot Brazíliában vagy Orbánt Magyarországon"

A színész ezután Magyarországon a kormányközeli média kereszttüzébe került, és arról lehetett olvasni, hogy Clooney csak azért támadta a magyar miniszterelnököt, mert a színész jóban van Soros Györggyel és fiával, Alex Sorossal, „nyilván őt is a befolyásuk alatt tartják Sorosék”.

Clooney reagált a vádakra, és elmondta, hogy a Soros befolyásáról szóló vád hazugság, Soros Györggyel egyszer találkozott egy menekültválságról szóló ENSZ-tanácskozáson az amerikai elnökkel együtt, a fiával pedig egy davosi eseményen futott össze.

„Ebben ki is merül a kommunikációm Soros Györggyel. Orbán propagandagépezete tehát hazudik, pont.”

Ezután a színész felidézi, hogy a Soros család jelentős támogatást nyújtott a szegények és a menekültek oktatására és jogi megsegítésére a világban, illetve hogy a rendszerváltás környékén maga Orbán is Soros-pénzen tanult Nagy-Britanniában, és a kormánya is fogadott el tőle támogatást „a régi szép időkben, amikor Orbán Viktor kiállt a kommunizmussal szemben”.

A színész megjegyezte:

„Szégyellném magam, ha nem szólalnék fel nyilvánosan az efféle tekintélyelvűség ellen, amelyben az Orbán-rezsim az ellenőrzése alá vonja a médiát, a cégeket drákói adószabályoknak veti alá, elhallgattatja a szabad sajtót, csak az ő engedélyükkel fotózható a drótkerítésük, démonizálja a jogfosztottakat, és a szélsőjobb felé kacsintgat.”

Clooney Magyarországról szóló, az Orbán-kormányt kritizáló levelére miniszteri és államtitkári szinten is reagált a magyar kormány, amire már az egyik legelismertebb hírügynökség, a Reuters is "felkapta a fejét". A Külgazdasági és Külügyminisztérium minisztere, Szijjártó Péter, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter is kommentálta az amerikai színész véleményét.

„Ha George Clooney legközelebb mifelénk jár, szívesen vendégül látom egy valódi kávéra és akár még a magyar jogállamiság valós helyzetéről is tájékoztatom, ha a tények is érdeklik. Ígérem, hogy az amerikai filmipar anomáliái kapcsán nem fogom nyilvánosan kritizálni, hiszen arról körülbelül annyi információval rendelkezem, mint ő a közép-európai politikai helyzetről. Valóság. What else Mr. Clooney?” – üzenete Varga Judit a Nesspresso reklámarcának.

A The Midnight Sky-nak Clooney a főszereplője és a rendezője is, a film december 2-án jelenik meg a Netflixen.

(Telex/para)