Gépkocsi hajtott egy londoni rendőrőrs bejáratának (videó)

A Scotland Yard beszámolója szerint az incidens az észak-londoni Edmonton kerület rendőrkapitányságánál történt, amelyet kiürítettek és kordonnal vettek körül. A londoni rendőrség közölte, hogy az incidenssel összefüggésben egy férfit őrizetbe vettek. A tájékoztatás hangsúlyozza, hogy róla további információ jelenleg nincs.

A Scotland Yard szerint a jármű szerdán késő este még az incidens helyszínén volt, és átvizsgálásának idejére különleges rendőri egységek vonultak a helyszínre.

A közösségi portálokra felkerült nem hivatalos videófelvételeken az látszik, hogy a rendőrőrs üvegajtajánál egy sötét színű gépkocsi áll, és valaki az épület előtt folyadékot önt az úttestre, majd meggyújtja. A lángokat ezután a rendőrök egy tűzoltókészülékkel gyorsan eloltják, majd egy világos ruhás férfit a földre tepernek.

Someone trying to get a 4 star wanted rating outside my local police station in Edmonton London pic.twitter.com/hYRiRB6KmS