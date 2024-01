A ghánai Brian Safo Oddei erősíti a DAC támadósorát

A 21 esztendős ghánai szélső, Brian Safo Oddei lett a DAC legújabb erősítése a 2024-es tavasz előtt. A támadó szellemű labdarúgó a horvát NK Rudeš együttesétől igazol Dunaszerdahelyre. A szerződése a jelenlegi idény végéig szól és további hároméves opciót is tartalmaz.

Kép forrása: dac1904.sk

Brian Oddei 2002. szeptember 18-án született Ghána fővárosában, Accrában. Tizenkét esztendősen Olaszországba ment, ahol az első klubja a Maranello volt. Egy év elteltével a Sassuolo játékosa lett, ahol az U19-es korosztályos gárda csapatkapitányaként fokozatosan a felnőtt csapathoz is felküzdötte magát. 2021 januárjában mutatkozott be a Serie A-ban, méghozzá a Juventus otthonában, később kölcsönben a másodosztályú Crotone együttesében is megfordult. A tavalyi évet a horvát NK Rudešnél töltötte, ahol tavasszal hozzájárult az élvonalba való feljutáshoz. Leggyakrabban a jobbszélen futballozik.

„A legjobban a szélen érzem magam, szívesen cselezek és keresem az egy-egy elleni szituációkat. Az új csapatom színeiben igyekezni fogok gólokkal és gólpasszokkal örömet okozni a szurkolóknak. Láttam a környezetet, a csapat minőségét, a stadion hangulatát és már nagyon várom, hogy ezt a saját bőrömön tapasztaljam meg” – nyilatkozta Oddei, akit 2018-ban az év tehetségének választottak Ghánában. Dunaszerdahelyen a 22-es számú mez tulajdonosa lesz.

Brian egy tehetséges szélső, aki már fiatalon komoly tapasztalatokra tett szert a különböző európai országokban. Lehetőségünk nyílt megszerezni őt és bízunk benne, hogy megragadja a kínálkozó lehetőséget. Remélhetőleg megfelelő erőnléti helyzetbe hozzuk őt és képes lesz megmutatni a benne rejlő tehetséget” – állapította meg a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.

(dac1904.sk)