Giorgia Meloni támogatásáról biztosította Ukrajnát a Zelenszkijnek küldött üzenetében

Meloni Twitter-fiókjában jelent meg az Ukrajna elnökéhez intézett angol nyelvű bejegyzés.

A miniszterelnök-jelölt arra buzdította Zelenszkijt, hogy legyen erős, és őrizze meg rendíthetetlen hitét. Üzenete végére beillesztett egymás mellé egy olasz és egy ukrán zászlót.

Az Olasz Testvérek (FdI) elnöke az ukrán elnöknek a vasárnapi olaszországi parlamenti választásokat követő üzenetére reagált, amelyben Zelenszkij gratulált neki a győzelemhez.

Az ukrán elnök köszönetet mondott azért a folyamatos támogatásért, melyet Olaszország nyújt Ukrajnának az orosz agresszióval szembeni küzdelemben. Zelenszkij hozzátette, hogy együttműködésre számít az új olasz kormánnyal is.

Meloni a választások előtti interjúiban hangsúlyozta, hogy kormányra kerülve nem változtatna Olaszország eddigi politikáján az ukrajnai konfliktus kérdésében. Viszont a jobbközép koalíció utolsó kampányeseményén mondott beszédében úgynevezett kompenzációs csomag bevezetését vetette fel a Moszkva elleni szankcióktól leginkább sújtott európai tagállamok megsegítésére.

A választásokon győztes szövetség másik pártja, a Matteo Salvini vezette Liga szankciók helyett a béke előmozdítását sürgeti. Silvio Berlusconi, a Hajrá Olaszország (FI) elnöke pedig utolsó kampányvideójában Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett állt ki.

Az ukrajnai háború kezdete óta a Mario Draghi vezette kormány három alkalommal küldött Kijevnek fegyverszállítmányt, amit a korábban ellenzékben levő Olasz Testvérek, valamint a nemzeti egységkormány tagjaként a Liga és a Hajrá Olaszország is megszavazott.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast!