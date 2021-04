Globális adománygyűjtés indult a COVAX támogatására

Globális adománygyűjtés indult el szerdán a vakcinák méltányos elosztására létrehozott COVAX kezdeményezés támogatására.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A Go Give One elnevezésű kampányt a WHO Alapítvány, valamint vállalati, vallási és világvezetők indították el azzal a céllal, hogy világszerte 50 millió embert motiváljanak kis összegű adományok - körülbelül két dózis árának megfelelő 10 dollár - felajánlására. A kezdeményezés kezdőtőkéjét a Bill és Melinda Gates Alapítvány biztosította.

A globális kampány hozzájárul ahhoz a hárommilliárd dolláros COVAX-támogatáshoz, amelynek révén 92 alacsony jövedelmű ország lakóinak csaknem 30 százalékát fogják beoltani jövőre.

A COVAX program számára eddig összegyűlt 6,3 milliárd dollár elsősorban kormányoktól, valamint az Egészségügyi Világszervezettől (WHO), az ENSZ Gyermekalapjától (UNICEF), a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations elnevezésű nemzetközi koalíciótól, valamint a GAVI Vakcinaszövetségtől származik.

A kampány szervezői együttműködést terveznek a közegészségügyi rendszerekkel és az oltópontokkal a kezdeményezés népszerűsítéséért, valamint a vállalatokat is be akarják vonni egyebek között munkahelyi adománygyűjtő kampányok révén.

(MTI)