Globális változás várható a minimálbéreket illetően az Európai Unióban

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának tárgyalófelei elfogadták az új uniós szabályokat a megfelelő minimálbérekre vonatkozóan. A törvény minden olyan alkalmazottra vonatkozni fog az EU-n belül, aki munkaviszonyban van, vagy munkaszerződéssel rendelkezik. Azok az EU-s országok, amelyekben a minimálbért kizárólag kollektív szerződések védik, nem kötelesek bevezetni az új törvényt, sem biztosítani a megállapodások egyetemes érvényességét – írja a SME.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A megállapodás értelmében az EU-tagállamoknak fel kell mérniük, hogy a meglévő, törvény által megszabott minimálbér biztosítja-e a tisztességes életszínvonalat, ez alapján pedig frissítést kell alkalmazniuk.

Figyelembe veszik saját társadalmi-gazdasági viszonyaikat, vásárlóerejüket, illetve a hosszú távú nemzeti szintet és a produktivitási fejlesztéseket. A minimálbérből való levonásnak vagy az attól való eltérésnek megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell lennie, és törvényes célt kell szolgálnia.

Az országoknak emellett meg kell erősíteniük az ágazati és ágazatközi kollektív tárgyalásokat, amelyek kulcsfontosságúak a munkavállalók védelmében azáltal, hogy minimálbért biztosítanak számukra. Azoknak a tagállamoknak, ahol a munkaerő kevesebb, mint 80 százalékát védi kollektív szerződés, tervet kell kidolgozniuk a lefedettség fokozatos növelésére.

Ennek érdekében be kell vonniuk a szociális partnereket a stratégia kidolgozásába, tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot a megtett intézkedésekről, és nyilvánosságra kell hozniuk a tervet. A megállapodás arra kötelezi a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy rendszert, amellyel be tudják tartatni a törvényt. A cél a megfelelés biztosítása, valamint a tisztességtelen alvállalkozói szerződések, a hamis önfoglalkoztatás, a be nem jelentett túlórák vagy a megnövekedett munkaintenzitás kezelése.

Az egyes országok hivatalainak biztosítaniuk kell a kártérítéshez való jogot azoknak a munkavállalóknak, akiknek a jogait megsértették, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket az alkalmazottak és a szakszervezeti képviselők védelme érdekében.

A megállapodásnak még több jóváhagyási körön át kell mennie, beleértve az EP és a tanács formális jóváhagyását. A tagállamoknak ezt követően két évük lesz, hogy alkalmazzák az irányelvet.



(SME)