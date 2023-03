Globális vízügyi cselekvési program elfogadásával zárult az ENSZ Víz Konferencia

Vízügyi cselekvési program elfogadásával zárult az ENSZ Víz Konferencia pénteken, amely mintegy 700 vállalást tartalmaz országok és egyéb szereplők részéről, ilyen eseményre 46 éve nem volt példa.

A terv (Water Action Agenda) megfogalmazása szerint kifejezetten cselekvésorinetált és sorsfordító elköteleződéseket tartalmaz, amely az élelmiszerkérdésektől kezdve foglalkozik a vízzel, mint a gazdasági növekedés motorjával, és mint a Föld kulturális örökségének részével.

A világ olyan mélyen benne van a vízválságban, amiről korábban nem is nagyon mert gondolkodni - jelentette ki az ENSZ Köszgyűlésének elnöke a három napos New York-i esemény zárása előtt az MTI-nek adott interjúban. Kőrösi Csaba elmondta, hogy a szerdán kezdődött esemény iránt óriási volt az érdeklődés, ahogy óriásiak az elvárások is.

A vízválság elemei között említette az egyre súlyosbodó vízhiányt, aminek nyomán 2040-re a világ 40 százaléka nagyon komoly vízhiánnyal fog szembenézni. Szintén 2040-ben az akkor előállítandó gabona több mint 40 százalékát olyan területen kellene megtermelni, ami súlyos vízhiánnyal fog szembenézni - sorolta, és hozzátette, hogy eközben a világ lakosságának mintegy ötöde még mindig nem jut hozzá megfelelő minőségű közegészségügyi szolgáltatásokhoz. "Miközben egyre kevesebb az egy főre jutó víz, nagyon gyorsan szennyezzük el a meglévő vízkészleteket" - fogalmazott. A vízzel kapcsolatos aggodalmak harmadik elemeként említette, hogy a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan a vízigény egyre növekszik.

Ez a három összetevő állította elő a komoly válságot, amelynek megértésére és a kiút-keresésre kellett összehívni az ENSZ konferenciát, 46 év után először - mutatott rá az ENSZ Közgyűlésének magyar elnöke. Megfogalmazása szerint nem kisebb a tét, mint, hogy fordítani kell a történelem irányán. Elmondta, hogy az esemény iránti óriási érdeklődést jelzi, hogy 7 ezren regisztráltak, ami meghaladja az ENSZ legfontosabb, őszi csúcstalálkozójának delegációs összlétszámát is.

Az ENSZ Víz Konferencia eredményei közé sorolta a kötelező jellegű vállalásokat, amelyeket országok, régiók vállalatok, és civil szervezetek az elmúlt hónapokban tettek, és amelyeket a konferencia záródokumentuma több száz oldalon keresztül összegez. A vállalások között szereplő cselekvés végrehajtásával valóban képes lehet a világ "fordítani a történelem lapjain", amelyek egyfajta "vágányátállítást" jelentenek - fogalmazott Kőrösi Csaba.

A legfontosabb cselekvések között említette a klíma- és vízpolitika integrálását, hogy az ezekhez kapcsolódó adatbázisok összevonásával létrejöjjön egy globális vízügyi információs rendszer, aminek segítségével az ENSZ tagállamai minden időben könnyebben felkészülhetnek az előttük álló 5-10 évre.

A konferencián kitűzött célok között említette, hogy 4-5 éven belül rendelkezésre álljon egy, a világon mindenkit elérő figyelmeztető rendszer, ami elsősorban a klíma és víz vonatkozású természeti csapásokra időben tudja figyelmeztetni az embereket.

Az, hogy a világ országainak vezetői rábólintanak a kompakt programra, azt jelenti, hogy van egy politikai egyetértés, a program pedig tartalmazza a bajokat, azok hajtóerejét, a megoldásokat, és elköteleződést a megoldások mellett - hangsúlyozta az ENSZ-diplomata.

A víz konferencia három napja alatt tett számszerűsíthető felajánlásokat illetően az ENSZ Közgyűlésének elnöke megjegyezte, hogy a következő 5 évben 255 milliárd dollár befektetése történik majd meg, ami azt jelenti, hogy ezek nyomán "minimálisan 1000 milliárd dollárnyi társadalmi, gazdasági és környezeti érték felszabadítása fog megtörténni".

