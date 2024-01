Golden Globe - Michelle Yeoh, Will Ferrell és Angela Bassett is a díjátadók között lesz

Michelle Yeoh, Will Ferrell, Angela Bassett és Amanda Seyfried is a díjátadók között lép majd színpadra a helyi idő szerint vasárnap estére tervezett 81. Golden Globe-díjátadó gálán a hollywoodi Beverly Hilton Hotelben.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Yeoh tavaly a drámai filmmezőny legjobb színésznőjének díját kapta a Minden, mindenhol, mindenkor című filmben nyújtott alakításáért a Golden Globe-ceremónián. A magyar idő szerint hétfő hajnalban látható idei díjátadó további közreműködői között lesz még Julia Garner, George Lopez és Justin Hartley is.

A 81. Golden Globe-díjátadó az idei filmes díjszezon első nagy gálája. A háromórás ceremóniát, amelynek Jo Koy humorista lesz a házigazdája, a CBS tévétársaság és a Paramount+ streamingszolgáltatás is élőben közvetíti.

A díjakról a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) tagjai szavazással döntenek. A szervezet az utóbbi években nagy változásokon ment keresztül azt követően, hogy a sokszínűség hiányával és korrupciós gyakorlattal vádolták meg. A Golden Globe-díjak jelöléseiről és nyerteseiről szavazó csoportot ma már a világ minden tájáról, 76 országból érkezett, több mint 300 újságíró alkotja, és működési szabályzata is megváltozott.

A HFPA tagjainak jelenleg 47 százaléka nő, és a tagság létszámának bővítésével a szervezet faji, etnikai sokszínűsége is jelentősen nőtt.

Júniusban a milliárdos Todd Boehly szervezte át a Golden Globe-ot profitorientált vállalkozássá. A HFPA vagyonát a Boehly tulajdonában lévő Eldridge Industries vásárolta meg, a díjátadó gálákat készítő Dick Clark Productions-szel együtt.

A változások között szerepel a filmes és bevételi sikereket elérő produkciókat díjazó kategória bevezetése, amelynek nyolc jelöltje között olvasható a Barbie, A galaxis őrzői: 3. rész, a John Wick: 4. felvonás, a Mission: Impossible: Leszámolás - Első rész, az Oppenheimer, a Spiderman - A Pókverzumon át, a Taylor Swift: The Eras Tour és a Super Mario Bros.: A film is.

Új kategóriában díjazzák ezentúl a stand-up comedy előadókat is, a mezőny jelöltjei között van mások mellett Chris Rock, Amy Schumer és a korábbi Globes-házigazda Ricky Gervais is.

A filmes produkciók közül a legtöbb, kilenc jelölést Greta Gerwig Barbie című filmje kapta, amelyet nyolc jelöléssel szorosan követ a Christopher Nolan rendezte Oppenheimer.

A drámai filmek Golden Globe-jelöltjei között szerepel az Oppenheimer, a Megfojtott virágok, a Maestro, az Előző életek, az Egy zuhanás anatómiája és a Zone of Interest is.

A vígjátéki vagy musical filmek mezőnyének díjesélyesei közé pedig a Barbie mellett az Air - Harc a legendáért, az American Fiction, a The Holdovers, a May December és a Szegény párák került be.

A televíziós sorozatok mezőnyét az Utódlás vezeti kilenc jelöléssel.

(MTI)