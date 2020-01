Golden Globe: Tarantino és Sam Mendes filmjét is díjazták

Bong Dzsun Ho dél-koreai rendező Élősködők (Parasite) című alkotása kapta a legjobb idegen nyelvű film díját a Golden Globe vasárnap esti díjkiosztó gáláján.

A tavalyi cannes-i filmfesztivál fődíját, az Arany Pálmát elnyerő családi dráma az első koreai gyártású film, amely elnyerte a Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségének (HFPA) díját.

Az Élősködők, amely az Oscar-díj elnyerésére is esélyes, a kategóriában szintén jelölt Lulu Wang The Farewell, Pedro Almodovar Fájdalom és dicsőség, Ladj Ly Nyomorultak és Celine Sciamma rendező Portré a lángoló fiatal lányról című alkotása elől vitte el a díjat.

A korábban több Emmy-díjat is besöprő Phoebe Waller-Bridge nyerte Fleabag című sorozatának második évadával a legjobb vígjátéksorozat és a vígjátéksorozatok legjobb színésznője díjat.

A rendező Barack Obama volt amerikai elnöknek mondott köszönetet, amiért a Fleabag-et jelölte a saját 2019-es best-of listáján. Főszereplőtársa, Andrew Scott elől elvitte a kategória legjobb mellékszereplőjének díját Stellan Skarsgard az HBO Csernobil című rövid tv-sorozatában nyújtott alakításával.

Az online filmmegosztók közül az HBO-hoz került a legjobb tévésorozat díja, amelyet az Utódlás című alkotás második évadának ítéltek oda. Az utódlás ezzel lekörözte a Netflix filmmegosztó A korona című sorozatát és az Apple TV Plus szolgáltató első Golden Globe-jelöltjét, a The Morning Showt.

Brian Cox az Utódlásban nyújtott, Rupert Murdoch médiamágnást megszemélyesítő alakításával nyerte a tévésorozatokban nyújtott legjobb színészi alakítás díját.

A brit Sam Mendes kapta meg a legjobb rendező díját az 1917 című háborús filmjéért. A 77. Golden Globe-gála egyik legnagyobb meglepetését okozva Mendez mások mellett Az írt rendező Martin Scorsese-t, a Jokert rendező Todd Phillipset és a Volt egyszer egy Hollywood alkotóját, Quentin Tarantinót utasította maga mögé az I. világháborúban játszódó drámájával. Mendes 2000-ben egyszer már elvitte ezt a Golden Globe-trófeát, akkor az Amerikai szépség című filmjével.

A kategória legjobb férfi főszereplőjének járó díját Joaquin Phoenix vehette át a Jokerben nyújtott alakításáért.

Quentin Tarantino amerikai rendező Volt egyszer egy Hollywood című filmje kapta a legjobb vígjáték vagy musical díját. Előzőleg Brad Pitt a kategória legjobb férfi mellékszereplőjének díját vehette át a kétszeres Oscar-díjas rendező Los Angeles-i meséjében nyújtott alakításáért.

Awkwafina ázsiai származású 31 éves amerikai színésznőnek ítélték oda a vígjáték vagy musical legjobb női főszereplőjének díját a The Farewell című családi drámában, Billi szerepében nyújtott árnyalt és visszafogott alakításáért. A filmet Lulu Wang rendezte.



Íme a főbb kategóriák nyertesei:

Mozifilmes kategóriák

Legjobb férfi mellékszereplő

Tom Hanks (Egy kivételes barát)

Anthony Hopkins (A két pápa)

Al Pacino (Az ír / The Irishman)

Joe Pesci (Az ír / The Irishman)

Brad Pitt (Volt egyszer egy Hollywood)

Legjobb női mellékszereplő

Kathy Bates (Richard Jewell balladája)

Annette Bening (The Report)

Laura Dern (Házassági történet / Marriage Story)

Jennifer Lopez (A Wall Street pillangói)

Margot Robbie (Botrány)

Legjobb animációs film

Jégvarázs 2. (Disney)

Így neveld a sárkányodat 3. (Universal)

A hiányzó láncszem (United Artists Releasing)

Toy Story 4 (Disney)

Az oroszlánkirály (Disney)

Legjobb rendező

Bong Joon-ho (Élősködők)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (Az ír / The Irishman)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték/musical)

Daniel Craig (Tőrbe ejtve)

Roman Griffin Davis (Jojo nyuszi)

Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy Hollywood)

Taron Egerton (Rocketman)

Eddie Murphy (A nevem Dolemite)

Legjobb férfi főszereplő (dráma)

Christian Bale (Az aszfalt királyai)

Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség)

Adam Driver (Házassági történet / Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (A két pápa)

Legjobb női főszereplő (vígjáték/musical)

Awkwafina (The Farewell)

Ana de Armas (Tőrbe ejtve)

Cate Blanchett (Hová tűntél, Bernadette?)

Beanie Feldstein (Éretlenségi)

Emma Thompson (Talk Show)

Legjobb forgatókönyv

Noah Baumbach (Házassági történet / Marriage Story)

Bong Joon-ho and Han Jin-won (Élősködők)

Anthony McCarten (A két pápa)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

Steven Zaillian (Az ír / The Irishman)

Legjobb eredeti betétdal

Beautiful Ghosts (Macskák)

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Into the Unknown (Jégvarázs 2.)

Spirit (Az oroszlánkirály)

Stand Up (Harriet)

Legjobb idegen nyelvű film

The Farewell (A24)

Fájdalom és dicsőség (Sony)

Portré a lángoló fiatal lányról (Pyramide Films)

Élősködők (CJ Entertainment)

Les Misérables (BAC Films, Amazon)

Legjobb női főszereplő (drámai mozifilmben)

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Házassági történet / Marriage Story)

Saoirse Ronan (Kisasszonyok)

Charlize Theron (Botrány)

Renée Zellweger (Judy)

Legjobb vígjáték/musical

Volt egyszer egy Hollywood (Sony)

Jojo nyuszi (Fox Searchlight)

Tőrbe ejtve (Lionsgate)

Rocketman (Paramount)

A nevem Dolemite (Netflix)

Legjobb filmdráma

Az ír / The Irishman (Netflix)

Házassági történet / Marriage Story (Netflix)

1917 (Universal)

Joker (Warner Bros.)

A két pápa (Netflix)

Televíziós kategóriák

Legjobb férfi főszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben

Christopher Abbott (A 22-es csapdája)

Sacha Baron Cohen (A kém)

Russell Crowe (A legharsányabb hang)

Jared Harris (Csernobil)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

Legjobb női főszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben

Kaitlyn Dever (Hihetetlen / Unbelievable)

Joey King (A tett)

Helen Mirren (Nagy Katalin)

Merritt Wever (Hihetetlen / Unbelievable)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Legjobb minisorozat / tévéfilm

A 22-es csapdája (Hulu)

Csernobil (HBO)

Fosse/Verdon (FX)

A legharsányabb hang (Showtime)

Hihetetlen / Unbelievable (Netflix)

Legjobb férfi mellékszereplő tévésorozatban, minisorozatban vagy tévéfilmben

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Kieran Culkin (Utódlás)

Andrew Scott (Fleabag)

Stellan Skarsgård (Csernobil)

Henry Winkler (Barry)

Legjobb női mellékszereplő tévésorozatban, minisorozatban vagy tévéfilmben

Patricia Arquette (A tett)

Helena Bonham Carter (A korona / The Crown)

Toni Collette (Hihetetlen / Unbelievable)

Meryl Streep (Hatalmas kis hazugságok)

Emily Watson (Csernobil)

Legjobb férfi főszereplő vígjáték/musical sorozatban

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Bill Hader (Barry)

Ben Platt (A politikus / The Politician)

Paul Rudd (Az élet önmagammal / Living with Yourself)

Ramy Youssef (Ramy)

Legjobb női főszereplő vígjáték/musical sorozatban

Christina Applegate (Halott vagy)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida)

Natasha Lyonne (Végtelen matrjoska/Russian Doll)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Legjobb férfi főszereplő drámasorozatban

Brian Cox (Utódlás)

Kit Harington (Trónok harca)

Rami Malek (Mr. Robot)

Tobias Menzies (A korona / The Crown)

Billy Porter (Póz / Pose)

Legjobb női főszereplő drámasorozatban

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Olivia Colman (A korona / The Crown)

Jodie Comer (Megszállottak viadala)

Nicole Kidman (Hatalmas kis hazugságok)

Reese Witherspoon (Hatalmas kis hazugságok)

Legjobb vígjáték/musical sorozat

Barry (HBO)

Fleabag

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

A politikus / The Politician (Netflix)

Legjobb drámai tévésorozat

Hatalmas kis hazugságok (HBO)

A korona / The Crown (Netflix)

Megszállottak viadala (BBC America)

The Morning Show (Apple TV Plus)

Utódlás (HBO)



MTI