Gondok a Temunál, szlovákiai vásárlók pénze tűnt el a számláikról!

A Markíza szerint több szlovákiai vásárló számlájáról is pénz tűnt el. A bankok blokkolták végül a kártyáikat. Hasonló problémát jeleztek Csehországban is.

A Temu nevű kínai e-shop csupán néhány hónapja jelent meg Szlovákiában, de azóta elárasztotta az internetet reklámokkal. Olcsóságával nagyon sokakat bevonzott, noha a személyi adatok védelmét illetően máig fenntartásaik vannak a szakembereknek. A vásárlók közül azonban most már többen is jelentették, hogy pénzösszegek tűntek el a számláikról.

"Először 2 euró, majd 38 majd 49 euró tűnt el, blokkolnom kellett a kártyát. Reklamáltam és a pénz visszafizették" - írta le kellemetlen élményeit a Markízának Tereza.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Martin is, akinek egymás után többször is 19,99 eurót emeltek le a számlájáról. Egy héten belül reklamált és visszaküldték neki.

"A legfurább az volt, hogy én ott semmit nem vásároltam. Csak az e-mail címemen keresztül regisztráltam, amit más hasonló oldalakon is használok, mint például a Shein" - fogalmazott már Natália. Ő is blokkolta a kártyáját, de tíz euróba került számára az új.

Mindegyikük cáfolta, hogy valamilyen csaló linkre kattintottak volna, amelyen keresztül a kártyaadataikat is megadhatták.

Amikor a Markíza rákérdezett, több felhasználó is pozitív élményekről számolt be, a Temu pedig ugyancsak cáfolta, hogy az ő oldalukon lenne a probléma biztonságosnak tartják az applikációjukat.

"Fizetési tranzakcióink során betartjuk a PCI DSS normát, amit tovább biztosítunk 3D Secure protokollal, együttműködve az egyes bankokkal. Kiberiztonsági szakemberekkel működünk együtt, hogy kiszűrjük a sérülékeny elemeket" - reagáltak.

Az internetes csalásokkal szembeni proaktív hozzáállásukat támasztják alá az Anti-Phishing Working Group (APWG) nevű munkacsoportban való részvételükkel, melyben a felhasználók védelme érdekében csaló tevékenységek ellen küzdenek.

