Gondoskodjon előre a szilveszteri hangulatról!

Az év utolsó éjszakája sosem a visszafogottságról volt híres, és bár akadnak, akik szeretik meghagyni a nagy ünneplést másoknak, és ezen a napon inkább visszavonulnak a bulizó tömegek elől az otthonukba, a jellemző inkább az egész napos fergeteges szórakozás. Ehhez némi üzemanyagot is szokás igénybe venni, így egy valamire való házibuli, party nem az igazi italok nélkül.

Ha szeretnénk biztosra menni, érdemes időben felkészülni, és még a nagy roham előtt beszerezni a szükséges italokat, ha elmúltunk 18 évesek, lehet közte alkohol is. Biztosan kitart majd a Zwack Unicum 5 literes változata, aminek elpusztításához egy hadseregnyi elszánt bulizóra lenne szükségünk. Éppen ezért praktikus, mert garantáltan nem szenvednek majd a bulizók hiányt a már-már legendás italban. Jellegzetes íze étkezések előtt és után is tökéletesen helytáll majd, ez a sötét és keserű ital előbbi tulajdonságai ellenére is biztosíték az este pozitív kimenetelére.

Ha valaki koktél formájában szeretné felhasználni az unicumot, arra a méretes kiszerelés a legideálisabb, hiszen az elsőre bizarr italok biztosan leveszik a lábukról a vendégeket, és ezt most nem feltétlenül szó szerint értjük. Édesszájúaknak ajánlott a baracklével, ananászlével és a bátrabbaknak esetleg barackos likőrrel, a még ennél is bátrabbaknak a pálinkával felöntött változata. A gyógynövényes ital pikánsé és izgalmas karaktert ad az édes koktélnak.

Az éjszakai – vagy még inkább hajnali – életben egyszerűen csak dózsának becézett presszókávé és unicum kombináció talán némileg túlzás, ha a vendégeink szervezetét szeretnénk megkímélni, de ha valaki ragaszkodik hozzá, frissen főzött kávéval együtt garantált lesz a hatás – jelentsen ez bármit. Akik a kávé ízére vágynak, de szelídebb változatát próbálnák az előbbi reggeli hajókürtnek, azoknak a Zwack Unicum barista jelenti a megoldást. Külföldi barátainknak magában, de karakteres, erős koktélként is bemutathatjuk ezt az italt, ha biztosak vagyunk abban, hogy a gyomruk bírja majd. A hozzávalók pedig: 3 cl unicum, 3 cl rum, 1 dl kóla és 1 dl tonik.

(PR-cikk)