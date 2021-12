"A Gorilla-ügy soha senkit nem érdekelt igazán, Matovičot sem"

Tom Nicholson, a Gorilla-ügyről írt könyv szerzője a SME napilapnak adott interjújában beszélt arról, hogy Szlovákiában nincs igazán erős késztetés az ügy kivizsgálására, és ez érvényes a korrupció ellen inkább látványos, mint hatékony eszközökkel küzdő Igor Matovičra is. Maroš Žilinka főügyész pedig Nicholson szerint érthetetlen módon átállt a rossz oldalra. Žilinka volt az, ak a 363-as paragrafusra hivatkozva megszüntette az eljárást Jaroslav Haščákkal, a Penta pénzügyi csoport társtulajdonosával szemben

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Nicholson az interjú elején elmondja, hogy most már egyetért Peter Holúbekkel, a szlovák titkosszolgálat volt ügynökével, aki a Gorilla-ügyben történt lehallgatásokat folytatta abban a bizonyos pozsonyi Vazovova utcai lakásban. Holúbek azt mondta, hogy a Gorilla-ügy olyan mélyre megy az állam valódi működését, illetve a politika és az oligarchák kapcsolatát illetően, hogy reális esély a kivizsgálására nincsen.

Úgy véli, látható is volt ez, amikor megpróbálták az állami szervek figyelmét felhívni rá. "Nemhogy érdeklődést nem mutattak, de abba az irányba tettek lépéseket, hogy az iratokat megsemmisítsék" - fogalmaz. Hozzátette, éppen azért akart könyvet írni minderről, mert az egyedüli esélyt a medializációban látta. Emlékeztet rá, hogy ehhez képest meglepődött azon, milyen messzire jutott a vizsgálat, hogy többek között meglettek az eredeti hangfelvételek (Marian Kočnernél), és Jaroslav Haščákot még meg is gyanúsították, noha végül minden úgy végződött, mint ahogy várta.

Beszélt arról is, hogy Igor Matovič kormányának színre lépésével sem számolt nagy változással. "Régebbóta ismertem őt, és tudtam, hogy nem mutat komoly érdeklődést az iránt, hogy az ügyet a nyilvánosság előtt kivizsgálják" - mondta, majd hozzátette, fel is ajánlotta Matovičnak, hogy megmutatja és megmagyarázza neki a Gorilla-iratokat.

"Ő azt mondta, hogy nem érdekli, mivel túl bonolult ügy, nehéz elmagyarázni és ez számára sehogy sem válik hasznára. Az én reakcióm az volt, hogy mégiscsak jó ügyről van szó, és nem arról, hogy politikusként mivel szerezhet jó pontokat. Akkor értettem meg, hogy Matovič ugyanolyan politikus mint a többi, és csupán a saját hasznára hajt" - fejtette ki.

Nicholson elmondta azt is, hogy kínosan érzi magát Žilinka miatt is, mivel amikor megválasztották főügyésznek, úgy érezte, a megfelelő ember került ebbe a pozícióba. "Még abból az időből elékszem rá, amikor Ľuboš Kosík ügyét vizsgálta, aki beismerte bűnrészességét Michal Kováč fiának elrablásában. Olyasvalakinek bizonyult, akinek a jó ügy számít, és nem a kifogásokat keresi, miért nem lehet valamit kivizsgálni - fogalmazott. - Most, hogy már funkciója van, csak a paragrafusok érdeklik. Érthetetlen okból az igazságszolgáltatás rossz oldalára állt. Cselekedeteit a törvény betűjével magyarázza, miközben olyan dolgokat tesz, amik ellentmondanak az alapvető emberi logikának és jó ítélőképességnek."

A teljes interjú elolvasható a SME.sk-n.

(SME/parameter)