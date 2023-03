Görögországban befejeződik a keresés a vonatszerencsétlenség helyszínén

A mentők szombaton tovább folytatták a törmelékek átkutatását Görögország legsúlyosabb vonatszerencsétlenségének helyszínén, de várhatóan a nap folyamán befejezik a keresési műveletet.

Fotó: TASR/AP

A keddi balesetben ötvenheten meghaltak és sokan megsérültek, miután egy személyvonat több mint 350 utassal összeütközött egy tehervonattal Lárisza városnál.

A Görögország középső részén bekövetkezett katasztrófa országszerte heves indulatokat és tiltakozásokat váltott ki, sürgetve a vasút biztonsági rendszereinek és előírásainak áttekintését.

A kormány emberi mulasztásnak tulajdonította történteket, de a vasúti dolgozók szakszervezetei szerint a szerencsétlenség a hiányos biztonsági rendszerek és a személyzeti létszámhiány miatt elkerülhetetlen volt. A katasztrófa miatt őrizetbe vették Lárisza város állomásfőnökét.

Az Athénból az északi Szaloniki városába tartó vonat tele volt diákokkal, akik a hosszú ünnepi hétvégéről tértek haza.

A rendőrség közölte, hogy a hozzátartozók által eltűntként bejelentett 56 emberből 54-et már azonosítottak a holttestet között - szinte mindegyiküket DNS-vizsgálatok alapján. Az 57. holttestet sem azonosították.

A vasutasok szakszervezete szerda óta munkabeszüntetést tart. A tiltakozók világos menetrendet követeltek a kormánytól a biztonsági eljárások felülvizsgálatára és végrehajtására.

Pénteken a tragédia miatt tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak. Előzőleg mintegy kétezer diák végigvonult a fővároson, Athénon, és egyperces néma csendjük idejére a parlament előtt is elzárta az utat. A diákok Láriszában és Szalonikiben is tüntettek.



(MTI)