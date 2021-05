Grammy-díj - Változik a szabály az év legjobb albumáról

Megváltoztatta a legjobb album kategória szabályát a Grammy-díjakról döntő Amerikai Lemezakadémia: a producerek és dalszerzők nagyobb esélyt kapnak a díjazásra.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A lemezakadémia szerdán jelentette be, hogy a legjobb album díjára jelölt lemez minden producere, dalszerzője, hangmérnöke vagy közreműködő művésze is kap egy jelölést - még akkor is, ha mondjuk a zenei alkotó csak egy dalt írt a 10 számot tartalmazó korongra. A változás előtt, egy 2017-ben bevezetett szabály alapján, a dalszerzőknek vagy producereknek legalább 33 százalékban részt kellett venniük egy lemez elkészítésében ahhoz, hogy a jelölésre jogosultak legyenek.

űA mostani változtatás a 2017 előtti szabályra hajaz, amikor a producerek, hangmérnökök és közreműködő művészek akkor is jelölést kaphattak az év albuma díjra, ha a lemeznek csak egy számán dolgoztak. Ám akkor a dalszerzőket nem vonták be ebbe a körbe. Most viszont, hogy egy album összes dalszerzője jelölést kaphat, a lemezakadémia nagyobb számú jelölésre számíthat az év albumáért versengő nyolc album alkotóinak és közreműködőinek körében.

Például ha Justin Bieber Justice című lemezét jelölik a 2022-es díjra, az album több mint 50 alkotója kaphat jelölést. Ha pedig Ariana Grande Positions című albuma lesz jelölt, 35 ember kaphat jelölést a lemezért. Viszont Billie Eilish Happier Than Ever című albumáért csak ő és bátyja, Finneas lehet jelölt, mert ketten dolgoztak a lemezen.

A változás nagyban befolyásolja a rap, az R&B és néhány popalbum esélyeit, amelyeknél a dalszerzők és a producerek jellemzően változnak a projekt során, miközben a country- és rockalbumok esetében kevesebb az egy-egy lemezen dolgozó alkotó. A rap- és az R&B-producereknek és -dalszerzőknek nagyobb esélyük nyílik arra, hogy Grammy-jelölést szerezzenek, de úgy tűnik, hogy kisebb lesz az esélyük a tényleges győzelemre.

A bejelentésre egy hónappal azután került sor, hogy az akadémia megszavazta, hogy megszüntessék a jelöléseket vizsgáló titkos bizottságokat, amelyek eldöntötték a Grammy legfontosabb díjainak várományosait. A változtatással biztosítani akarták a Grammy-díjak szabályainak és irányelveinek átláthatóságát és igazságosságát.

A 2022-es Grammyre a 2020. szeptember 1. és 2021. szeptember 30. között megjelent dalok és albumok jelölhetők.

(MTI)