Greif a Mallorcához igazolt, a spanyol csapat nevetségessé tette a Slovant (VIDEÓ)

Az RCD Mallorcához igazolt Dominik Greif, a Slovan Bratislava 24 éves válogatott hálóőre. A spanyol együttesnél már be is mutatták az új szerzeményt, méghozzá egy olyan videóban, amivel alaposan odapörköltek a pozsonyi klubnak.

Fotó: TASR

A Greif-saga még a téli átigazolási időszak hajrájában kezdődött: a felek állítólag már meg is egyeztek a hálóőr féléves kölcsönvételében, de miután megsérült Michal Šulla, a pozsonyiak második számú kapusa, a Slovan gyakorlatilag visszatáncolt az üzlettől. Ennek ellenére a fiatal hálóőr a klub engedélye nélkül elhagyta csapata edzőtáborát, hogy Mallorcára utazzon és átessen a kötelező orvosi vizsgálatokon. Csakhogy Greif hiába próbált ezzel nyomást gyakorolni klubjára, az átigazolás végül kútba esett. A hercehurca természetesen nem nyerte el a Slovan ultráinak tetszését, akik finoman szólva közellenségnek kiáltották ki Greifet.

Fél év elteltével viszont valóra vált a kapus álma: a Mallorca újfent bejelentkezett érte, a pozsonyiak pedig ezúttal már nem gördítettek akadályt az átigazolás elé. A Transfermarkt szerint a spanyol együttes 2,5 millió eurót fizetett a játékosért.

Greifet már be is mutatták új klubjában, méghozzá egy nem akármilyen videóban: a hálóőr érkezését úgy mutatják be, mint egy börtönszökést – ebben az esetben pedig a fogház maga a Slovan Bratislava. A végén pedig nagy betűkkel feltüntetik, hogy "Dominik szabad".

A spanyol szurkolók humorral fogadták a videót, a pozsonyiak viszont értelemszerűen nem repestek az örömtől.



