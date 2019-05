Grendel Gábor elárulta, tervez-e átigazolni Kiska pártjába

Grendel Gábor parlamenti képviselő, a NOVA mozgalom egykori vezetője a jövő évi parlamenti választáson is az OĽaNO színeiben indul. Ezt a képviselő erősítette meg a TASR-nek, hozzátéve, hogy szeretné megköszönni az OĽaNO-nak az esélyét, amit kapott. Grendelt úgy említették, mint az egyik politikust, aki csatlakozhat Andrej Kiska köztársasági elnök alakuló pártjához.

„A lojalitást tartom a politika egyik kulcsfontosságú értékének. Az OĽaNO arról ismert, hogy a kényes témákhoz sem fél hozzányúlni, és Igor Matovičra ez kifejezetten érvényes, sok más politikusoknak nincs hozzá bátorsága. Tisztelem Ivan Matovičot azért, ahogyan a politika terén tevékenykedik. Ebből az okból döntöttem úgy, hogy bizalmat szavazok az OĽaNO-nak, és a párt színeben indulok a 2020-as parlamenti választásokon" - mondta Grendel.

Kiska alakuló pártjával kapcsolatban Veronika Remišová (OĽaNO) frakcióvezető neve is szóba került. Remišová nem erősítette meg, hogy elhagyná pártot és csatlakozna Kiska mozgalmához.

Grendel továbbra is tagja, de már nem elnöke a NOVA mozgalomnak. Tagságának átértékelését is tervezi. Véleménye szerint a NOVA halad a maga útján. „Úgy gondolom, a NOVA és én más jövő elé nézünk, és ehhez igazítom a tagságom kérdését is" – jegyezte meg. Arra a kérdésre, hogy ez a mozgalom kapcsolódik-e Andrej Kiskához, Grendel azt válaszolta, erre a kérdésre az új vezetés tudna válaszolni.

A NOVA politikai mozgalmat 2012. október 25-én jegyezte be a belügyminisztérium. Akkor Daniel Lipšic volt a vezetője. A 2016-os parlamenti választások előtt a NOVA közös listán indult az OĽaNO-val. Grendel 2017. júniusa óta volt az elnöke. Idén mondott le, mert eltértek az elképzeléseik a mozgalom stratégiai lépéseiről.



(TASR)