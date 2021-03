Grendel Gábor: Nem én leszek az, aki kést döf a miniszterelnök hátába – Interjú

Grendel Gábor (OĽaNO-NOVA) nem meri megjósolni, hogy mikorra lehet lezárni a napokban kitört koalíciós válságot. Úgy véli azonban, hogy az előrehozott választás nem jelent megoldást, a korábbi hasonló helyzetek után mindig rosszabb kormányt kapott az ország az előzőnél. A parlament alelnöke szerint az OĽaNO frakciójának többsége Matovič mögött áll.

Fotó: TASR

Hogyan értékeli a kormánykoalícióban kialakult helyzetet? Mi az OĽaNO frakciójának véleménye, és mi az ön személyes véleménye: szükség van a kormány átalakítására?

A koalíciós tanács szerdai ülése azzal zárult, hogy egy hét múlva folytatják a pártelnökök az egyeztetést, addig én személyesen nem szeretnék fölöslegesen olajat tenni a tűzre, a mi frakciónk is összeül még a koalíciós tanács ülése előtt, addig nem lenne értelmes dolog a sajtón keresztül különféle üzeneteket küldözgetni egymásnak.

Egyes képviselők az OĽaNO frakciójából azért megteszik ezt, és Ján Krošlák OĽaNO-s képviselő például kiállt Igor Matovič leváltása mellett, és azt is felvetette akár ön is jobb miniszterelnök lenne Igor Matovičnál. Vállalná a miniszterelnöki posztot?

Nagyon röviden csak annyit mondok, hogy én biztos nem leszek az, aki a kormányfő hátába vágja a kést.

Hogyan értékeli Igor Matovič utóbbi napokban, elsősorban a Facebookon folytatott kommunikációját? Nem diszkvalifikálta ezzel magát a kormányfői posztra?

A jelenlegi kormányválságot vagy koalíciós válságot az eddigi legsúlyosabb válságnak tartom a tavalyi választás óta. Ennek a bizonyítéka, hogy

egyes koalíciós partnerek a kormányfő lecserélését emlegetik, most már nyilvánosan is.

A korábbi válságok idején erre nem került sor, tehát ezért is nagyon komoly a mostani helyzet. Éppen ezért nem szeretném nyilvánosan kommentálni az egyes résztvevők – legyen az a miniszterelnök vagy más partnerek – nyilvános kijelentéseit. Ha ezeket most kommentálnám, arra újabb és újabb reakciók érkeznének, ami csak tovább élezné a helyzetet. Az én véleményem az, hogy az ilyen helyzetekben próbáljunk meg szóban és cselekedetben is visszatérni azokba az időkbe, amikor a választók 2020 februárjában bizalmat szavaztak nekünk, emlékezzünk arra, hogy miért kaptuk ezt a bizalmat, és próbáljuk meg tovább is eleget tenni a választók elvárásának.

A koalíciós tanács szerdai ülése alapján hogyan látja, mekkora esélye van annak, hogy a négy párt együtt marad, hogy sikerül megegyezniük a folytatásban a kormány átalakításával vagy anélkül?

Ez a partnerpártok pártszerveitől is függ, ezért nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni. Nem ismerem az egyes pártok szerveinek hozzáállását, véleményét. Politikusként és volt újságíróként két előrehozott választásra emlékszem: az egyik a második Dzurinda-kormány után volt, amikor Robert Fico első ízben alakított kormányt Vladimír Mečiarral és Ján Slotával, a másik előrehozott választás pedig a Radičová-kormány után következett, amikor Robert Fico egymaga alakított kormányt.

Én mind a két, előrehozott választás után létrejött kabinetet elég ártalmasnak tartom, mint volt újságírói, mind jelenlegi politikusi szemmel. Tehát szerintem nemcsak a kormánypártok, hanem az ország érdeke is, hogy lecsituljanak a kedélyek, és folytassuk a munkát négyes felállásban.

Az OĽaNO frakció, vagy legalábbis annak a többsége Matovič mögött áll?

Nem beszélhetek mások nevében, amíg nem ül össze a frakció, de ahogy a kollégáimat ismerem, szerintem a túlnyomó többségük kiáll a jelenlegi miniszterelnök mellett.

Maga Igor Matovič hogyan viszonyul a válsághoz? Ön beszélt vele erről?

Többféle kommunikációs platformunk van a frakción belül is, illetve az OĽaNO-NOVA és a többi partnerpárt között, tehát látom és érzékelem azt, hogy hogyan viszonyul a jelenlegi helyzethez, de nem fogom ezt nyilvánosan szellőztetni.

Richard Sulík azt mondta, hogy szívesen találkozik az OĽaNO parlamenti frakciójával is. Tud esetleg arról, hogy készül-e ilyen találkozó? Ön hajlandó lenne Sulíkkal külön találkozni?

Ilyen találkozóról nem tudok, külön négyszemközti megbeszélésre pedig nem látok okot. Korábban azonban volt már rá példa, hogy Richard Sulík vendégként jelen volt a frakcióülésünkön, úgyhogy ebben nem látok most sem problémát.

A jelenlegi ön szerint is nagyon súlyos válság. Hogyan látja, mikorra zárulhat le? Jövő héten, a koalíciós tanács ülésén lezárható?

Ez tényleg csak jóslás lenne a részemről. Megint csak azt tudom mondani, hogy mint volt újságíró szeretek elsősorban a tényekre támaszkodni, és azok alapján véleményt mondani, úgyhogy erre a kérdésre most nem tudok válaszolni.

Lajos P. János