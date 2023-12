Grendel Gábor nem szarakodott a parlamentben, inkább lyukat beszélt a szlovák képviselők hasába

A szlovák parlament megint éjjeli műszakot vállalt. Igor Matovičék meg rájöttek arra, hogyan hátráltassák a kormánypártok jogállamiságot veszélyeztető törekvését.

Szerda kora este arról határoztak a kormánypárti képviselők, hogy a költségvetési törvényről majd megállás nélkül folyhat a parlamenti vita, amelyre több tucat ellenzéki képviselő jelentkezett be. Peter Pellegrini házelnök a koalíciós társaival együtt azt szeretné, ha még karácsony előtt megtárgyalnák a büdzséről szóló jogszabályt, amiről a Hlas vezetője szerint pénteken, de akár szombaton is lehetne szavazni. És aztán az ülés csupán januárban folytatódna, azaz csak jövőre tűznék napirendre azt a törvényt, amellyel a koalíció meg akarja szüntetni a speciális ügyészséget. Amit az ellenzék, de már az Európai Ügyészség is a jogállamiság veszélyeztetéseként fog fel, és ami miatt egy ideje kormányellenes tüntetések zajlanak az országban.

Vélhetőleg az időhúzás szándékával több mint 40 ellenzéki képviselő jelezte írásban, hogy a költségvetés vitájához hozzászólna. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen így, a parlamenti munka obstrukciójával próbálják akadályozni a kormánypártok törekvését. A házszabály szerint mindenkinek 20 perce van a felszólalásra, esetleg fél órája, ha a parlamenti klubja nevében kér szót. És a felszólalókra reagáló úgynevezett kétperces hozzászólásokkal számolva normális esetben vagy egy órát tesz ki egy képviselői szereplés.

Az ellenzék egyes képviselői most azonban egy új taktikával húzzák el a gyűlést, és késleltetik a különleges ügyészség megszüntetését. Ebben jeleskedett Grendel Gábor ex-OĽaNO-s politikus, aki szerdán este kapott szót és egészen csütörtök éjjel fél egyig, hét órán keresztül mondta a magáét a költségvetéshez benyújtott módosító indítványa felolvasásakor. Ezt azért tehette meg, mivel egy ilyen indítvány előterjesztése nem időkorlátos. Grendel így szépen, komótosan felolvashatta a beterjesztett tervezet, amiben megváltoztatta a számokat. Ettől még a fejezetcímeket és a táblázatszámokat is előadhatta, a zárójeleket meg egyéb fityfenék megemlítésével, hogy ezzel is múljon az idő.

Igor Matovič frakciójából állítólag további hét képviselő készített hasonló módosító javaslatot, mint a Slovensko párt listáján a törvényhozásba bejutott magyar képviselő. Grendel egyébként a beszéde elején jelezte, hogy minden egyes nap, amellyel a különleges ügyészség megszűnését el lehet halasztani, ajándék az igazságszolgáltatás számára. Közben meg a Hlas és a Smer országgyűlési képviselői felváltva "járőröztek" az ülésteremben, mert attól tartottak, hogy az ellenzék általános egyetértéssel hirtelen majd arról dönt, hogy felfüggesztik a parlamenti tanácskozást.

A szlovák parlamentben a múlt hét óta reggeltől éjfélig vitáznak a képviselők. A kormánykoalíció politikusai erre azután folyamodtak, hogy az ellenzék belevágott a különleges ügyészség felszámolásának késleltetésébe. Eleinte éjfélig zajlott a tanácskozás, aztán keddről szerdára virradó éjjel egészen a vita végéig, hajnali kettőig ülésezett a parlament. Most pedig, csütörtök hajnalban nem látni a végét, meddig folyhat ez az egész a nemzeti tanácsban.

(sárp)