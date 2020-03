Grendel Gábor vállalja, hogy közvetít a szlovákiai magyarok és a kormány között, de nem tartja magát liberálisnak, ahogyan azt Matovič állítja

Igor Matovič hétfői kijelentése szerint ön képviseli az OĽaNO listáján a magyarokat és a liberálisokat. A magyar meghatározás rendben van, a liberális is ül?

Liberálisabb vagyok, mint a mozgalom több konzervatív képviselője, de nem vagyok egy ultraliberális beállítottságú politikus. Viszont tény, hogy bizonyos kérdéskörökben mérsékeltebb véleményen vagyok, nem a radikális álláspontot vallom.

Kérdezem ezt azért is, mivel ön nem az OĽaNO, hanem a NOVA párt tagja, vezetője...

...lemondott elnöke. De ez egy bonyolult kérdés, mert a NOVA nem választott új elnököt.

Maradjunk akkor annyiban, hogy pártja, a NOVA nem liberális pártként határozta meg magát, főleg abban az időben, amikor Daniel Lipšic volt a vezetője.

Az elnök valóban konzervatív volt, de a párt inkább középre helyezkedett.

Működik még ez a párt? A honlapján még mindig Lipšic fotói szerepelnek.

Működik, helyi és kerületi szinteken vannak képviselőink, polgármestereink, polgármesterhelyetteseink. A NOVA működik, és a választási siker után növekszik a belső igény a folytatás iránt.

Tehát ön a NOVA jelöltjeként került az OĽaNO listájára. Az OĽaNO ebben az értelemben tehát valójában egy választási párt, amely a 150 jelöltből áll?

Igen, és négy párt állította össze a listát. A legnagyobb hányadot értelemszerűen az OĽaNO adta, a három kisebb párt (a Nova, a Zmena zdola és a Keresztény Unió – szerk. megj.) egészítette ki a listát. A NOVA színeiben 7-en indultunk.

Hogyan fog működni a parlamenti frakció, hogyan ez a pártszövetség? A listán sok, politikusként ismeretlen ember kapott mandátumot? Matovičot is megkérdezték, hogy ismeri-e a képviselőit, ön ismeri a képviselőtársait?

Voltak közös akcióink a választások előtt, nemcsak a kampányrendezvények, hanem két alkalommal az OĽaNO meghívta mind a 150 jelöltet. A nagy részük részt is vett ezeken a találkozókon. Vagyis szinte mindenkivel találkoztam már személyesen egy kézfogás erejéig, de az túlzás lenne, hogy ismerek mindenkit, természetesen néhány napig még el fog tartani, amíg mindannyian néven tudjuk majd szólítani egymást.

Az elmondható, hogy a listán szereplő 150 ember vállalta az OĽaNO programjának a megvalósítását, és ezt magára nézve kötelezőnek tartja?

Igen.

Tehát ez a program lesz a kiindulási alap a kormányprogramról való tárgyalások során?

Igen, ez lesz az alap. Hogy ebből mennyit sikerül majd átültetni a kormányprogramba, az természetesen a koalíciós partnerek jóakaratától is függ. Viszont olvastam olyan szakértői véleményeket, hogy a demokratikus ellenzéki pártok választási programjai gyakorlatilag 90 százalékban megegyeznek vagy legalábbis nagyon hasonlóak. Tehát nem hiszem, hogy a kormányprogram elfogadása nagy nehézségekbe ütközne.

Hogyan fog működni a döntéshozatal? Az OĽaNO maga is egy furcsa párt, mindössze 45 tagja van és egy kilenc tagú elnöksége, amit a párttörvény miatt hoztak létre. A koalíciós tárgyalások eredményét ki fogja jóváhagyni? Az OĽaNO kilenctagú elnöksége, vagy lesz beleszólásuk a kisebb pártoknak is? A Nova képviselőjeként ön bele tud ebbe szólni?

Igor Matovič ismert arról, hogy nem hagyományos politikus. Ha hagyományos pártról beszélnénk, akkor valószínűleg ez másként működne. Most még nagyon az elején tartunk, két nap telt el a választások óta, az első egyeztetéseken vagyunk túl, amelyeken Igor Matovič négyszemközt tárgyalt a lehetséges koalíciós partnerek vezetőivel és a köztársaságielnök-asszonnyal. Az igazi tárgyalások még csak azután kezdődnek el, miután Matovič megkapja a kormányalakítási megbízatást. Ismerem már őt annyira, hogyha hangot akarok adni a véleményemnek, akkor meg fogja hallgatnai, de ő valóban nem az a politikus, aki ragaszkodna a formalitásokhoz olyan értelemben, hogy ha négy párt indult egy közös listán, akkor mind a négy pártelnöknek részt kell vennie a koalíciós tárgyalásokon. Kinek milyen szándéka és óhaja lesz, aszerint fognak működni ezek a tárgyalások.

Ebből úgy tűnik, mintha Matovič egyszemélyben dönthetne mindenről.

Nem, ő akkor sem hozott egyszemélyes döntéseket, amikor még nem volt meg a Danko-féle párttörvény, ami előírta volna a kötelező pártstruktúrát. Korábban ez úgy működött, hogy a parlamenti frakció hozta meg a döntést, többségi szavazással, és akkoriban Igor Matovičnak a frakciót kellett meggyőznie arról, hogy amit kitalált, az helyes. Volt rá példa, hogy a többség más véleményen volt, mint ő, és el kellett fogadnia a többség álláspontját. A választási törvény módosítása után ez a döntéshozatal átruházódott a párt elnökségére. Ebben én nem vagyok benne, viszont ismerem ezt a társaságot, és tudom, hogy olyan személyiségek alkotják, akik meg merik mondani a véleményüket.

Ezúttal a frakció már nem kap beleszólást például a koalíciós megállapodás elfogadásába?

Erről még nem beszéltünk, de végeredményben a frakció az, amely a parlamentben elfogadja a kormányprogramot, tehát mindenképpen szükség lesz egy intenzív kommunikációra a párt és a frakció között.

Önnek nem hiányzik a tényleges pártstruktúra az OĽaNO-ból?

Egyáltalán nem, én ezt az OĽaNO-n belül is elmondtam, amikor néhányan még a Danko-féle törvénymódosítás előtt szorgalmazták azt, hogy az OĽaNO is bővítse tagságát, legyen belső struktúrája, legyenek regionális szervezetei, hogy a NOVA-ban szerzett saját tapasztalatom alapján a tagság és a pártstruktúra és a tagság nem jelenti automatikusan azt, hogy a párt sikeres lesz.

Az OĽaNO képes lesz egy protestpártból átalakulni egy stabil kormánypárttá?

Az OĽaNO már átalakulás nélkül is kormánypárt, erről a választók döntöttek, ez vitathatatlan.

Ez igaz, de ezt úgy értem, hogy képes lesz-e úgy működni, ami garantálja a kormány stabil működését?

A működés alfája és omegája, hogy lesz egy kormányprogram, amelyből adódóan törvénymódosítások, alkotmánymódosítások kerülnek terítékre. Meggyőződésem, hogy ez működni fog, hiszen azért indultunk a választásokon, hogy radikálisan megváltoztassuk az országot, beszélhetünk itt az igazságszolgáltatásról, az ügyészségről, a rendőrségről. Tudjuk milyen állapotban van az egészségügy, az oktatás, mindannyiunk érdeke, hogy ez jobban működjön.

A koalíciós tárgyalások most kezdődnek. Ön szerint a négypárti, alkotmányos többséggel bíró kormány lenne jobb, vagy egy hárompárti, kisebb támogatással rendelkező, de talán kompaktabb társaság?

Több előnyét látom a négypárti koalíciónak, de azt is el tudom képzelni, hogy a négy párt egyike ellenzékbe vonul, és ellenzékből fogja támogatni azokat a változásokat, amelyeket ők is támogatni tudnak. De úgy látom, hogy a négypárti, alkotmányos többséggel rendelkező koalíció kényelmesebben és stabilabban működne.

A parlamenti számok azt mutatják, hogy az OľaNO-n kívül bármelyik párt kihagyható lenne a koalícióból. Önnek nem lenne szimpatikusabb, ha Boris Kollár Sme rodinája kimaradna? Uniós szinten a szélsőséges pártok a partnerei, mint például a francia Marine Le Pen pártja. Ez nem gond?

Egy koalíciós megegyezés mindig kompromisszumokkal jár. Én azt hiszem, hogy vállalható az a kompromisszum, hogy a Sme rodina a része legyen ennek a koalíciónak.

Ön inkább a törvényhozásban maradna vagy átlépne a végrehajtásba, valamilyen kormányzati posztra?

Itt még nem tartunk, csak az első négyszemközti tárgyalásokon vagyunk túl. Még a párton belül sem ültünk le, nem egyeztettünk a prioritásainkról, és még a koalíciós partnereink elképzeléseiről sem hallottunk (az interjú még az előtt készült, hogy Boris Kollár már beszélt arról, milyen tárcákat szeretne – a szerk. megj.). Én nagyon türelmesen, nyugodtan várom, hogy hogyan alakulnak ezek a tárgyalások.

Sokan önt a belügyminisztérium élén látják. Daniel Lipšic minisztersége idején közeli munkatársa volt, és az OĽaNO árnyékkormányában is a belügyminisztériumért felelt. Vállalná a belügyminisztérium irányítását?

Ez most egy egész más helyzet. Az igaz, hogy az elmúlt négy évben, amikor ellenzékben voltunk, a frakcióban én voltam az árnyékkormány belügyminisztere, de az egy teljesen más történet. Megtisztel, hogy a sajtóban felmerült a nevem a belügyminisztériummal kapcsolatban, de a személyi kérdéseket még korainak tartom.

A tárgyalások még valóban csak most kezdődnek, de az SaS és a Za ľudí már megnevezte a tárgyalódelegációját. Volt már szó arról az OľaNO-ban, hogy ki vesz részt a tárgyalásokon Matovič oldalán?

Még erről sem egyeztettünk. A választási éjszaka óta még nem volt időnk leülni. Igor Matovičnak annyi kötelessége volt, hogy erre nem tudtunk sort keríteni. Még a héten lesz azonban egy frakcióülésünk, gondolom ott majd megbeszéljük ezt a kérdést is.

Azt lehet tudni, hogy Matovičnak ki a legközelebbi két-három munkatársa, bizalmi embere, akivel mindenről egyeztet?

Ezek az OĽaNO elnökségének tagjai, de velem is gyakran egyeztet.

Matovič többször említette az utóbbi napokban, még a választási éjszakán is, hogy a szlovákiai magyarok érdekeit is képviselni akarja, azt ígéri, hogy kormánya a kisebbségek, köztük a magyar kisebbség problémáit is kezelni fogja. Önt is többször említette, mint olyan embert, aki ismeri és képviseli a magyarok érdekeit. Ön mely, a magyar kisebbség számára fontos problémák megoldását javasolná beépíteni a kormányprogramba?

Egyelőre arról van elképzelésem, hogy hogyan vonjuk be a magyarságot az OĽaNO politikájába, de erről előbb Igor Matovičcsal szeretnék tárgyalni. Amint megegyeztünk, szívesen tájékoztatom erről a nyilvánosságot.

Tudjuk, hogy Matovič viszonylag jóban van a Magyar Közösség Pártjával. Elképzelhetőnek tart valamilyen együttműködést a kormánykoalíció és az MKP között?

Örülnék, ha megtalálnánk a módját annak, hogy hogyan tartsuk a kapcsolatot a szlovákiai magyar politika illetve a civil szervezetek képviselőivel.

Az elképzelhető, hogy ha megmarad a kisebbségi kormánybiztosi poszt, akkor azt felajánlja az MKP-nak vagy legalább a magyar kisebbség képviselőivel egyeztetve nevezi ki?

Újra azt kell válaszolnom, hogy a személyi kérdésekről még nagyon korai bármit mondani. Ezt elsősorban Matovičra és az OĽaNO-ra bíznám. Természetesen az álláspontjuk kialakításába beleszólhatok, de erről még korai beszélni.

Ön vállalná azt a szerepet, hogy tartja a kapcsolatot a magyar szervezetekkel, pártokkal?

Igen, ezt el tudom képzelni.

Lajos P. János