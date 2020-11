Greta Thunberg Donald Trumpnak: Chill Donald, Chill! - Nyugi Donald, nyugi!

Nem elég, hogy Donald Trump egyre rosszabbul áll a választáson, fokozatosan, egyre több államan előzi őt meg a demokrata jelölt, Joe Biden, most még svéd környezetvédő lány, Greta Thunberg is odaszúrt neki. Greta egy 11 hónapos kölcsönt törlesztett az amerikai elnöknek.

Fotó: TASR

Saját szavaival szólt be Greta Thunberg Donald Trumpnak, aki egyre jobban felhúzza magát a választási eredményén, pontosabban eredménytelenségén. Trump egyik tweetjére reagált, amiben az utóbbi napokban alkalmazott stratégiájához híven a szavazatszámlálásra fogja a vereségét, és a számlálás leállítását követelte a Twitteren megjelent bejegyzésében, csupa nagy betűvel írta: STOP THE COUNT! (ÁLLÍTSÁTOK LE A SZÁMOLÁST!)

Greta ugyanazokkal a szavakkal válaszolt, amit Donald Trump írt neki 11 hónapja:

„So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill!”, vagyis

„Annyira nevetséges. Gretának dolgoznia kellene a dühkezelési problémáján, aztán el kellene mennie egy jó, régivágású filmre egy barátjával! Nyugi Greta, nyugi!”

Most, 11 hónap elteltével Trump visszakapta a tweetet:

„So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill!”, vagyis

„Annyira nevetséges. Donaldnak dolgoznia kellene a dühkezelési problémáján, aztán el kellene mennie egy jó, régivágású filmre egy barátjával! Nyugi Donald, nyugi!”

Az utóbbi néhány óra egyre fárasztóbb lehet az amerikai elnöknek, úgy látszik ugyanis, hogy Biden megszerzi tőle Georgiát és Pennsylvaniát is, amivel bebiztosíthatja győzelmét.

- lpj-