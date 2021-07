Gröhling: Erősíteni kell az oltási kampányt, mérföldekkel le vagyunk maradva

A megkülönböztetésről szóló populista frázisok helyett az oltásról szóló felvilágosító kampányra kellene összpontosítanunk, írta a közösségi hálón közzétett bejegyzésében Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter, kiemelve a vakcinázás társadalmi jelentőségét. A tárcavezető szerint az oltottak hozzájárulnak a kollektív immunitás kialakításához, ezáltal pedig a súlyos betegeket is védik, akik nem vehetik fel a védőoltást. Gröhling hangsúlyozta: kiáll a vakcinázást támogató tudósok és szakemberek mellett.

TASR

"A populizmussal nem jutunk messzire. Egyes politikusok beszélhetnek most arról, hogyan akarják megakadályozni az emberek megkülönböztetését, de néhány hónap múlva meg kell majd magyarázniuk nekik, miért haltak meg a szeretteik, miért veszítették el a munkájukat és miért van megint minden zárva. A rövid távú, populista lépések felelőtlenek. Helyette a jövőt kell tervezni, és megmagyarázni, miért van szükség a népszerűtlen intézkedésekre is" - hangsúlyozta a miniszter, aki szerint az oltás a kórházak tehermentesítése, illetve a gyárak és az iskolák folyamatos működésének biztosítása végett is rendkívül fontos. Hozzátette:

a beoltottak kisebb eséllyel fertőznek meg másokat.

Gröhling megjegyezte, hogy míg Szlovákiában azon lamentálunk, hogy mi fair és mi nem az, más országokhoz képest mérföldekkel le vagyunk maradva. Példaként Ausztriát és Franciaországot említette. Előbbi országban a különféle szolgáltatások csak oltási igazolással, teszttel vagy a COVID-19 leküzdéséről szóló igazolással vehetők igénybe, míg a tesztelés csak néhány városban ingyenes. A miniszter emlékeztetett: a francia elnök, Emmanuel Macron célja a 100 százalékos átoltottság. Az egészségügyi alkalmazottak, a tűzoltók és a szociális intézetek alkalmazottai számára kötelezővé teszik a védőoltást, augusztustól pedig mindenhol oltási igazolást, tesztet vagy a betegség leküzdéséről szóló igazolást fognak kérni, a PCR teszt ráadásul ősztől fizetős lesz.

Az SaS párt elutasítja az orvosok és szakemberek elleni támadásokat. Jana Bittó Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának elnöke felszólította a nyilvánosságot és a demokratikus parlamenti párok képviselőit, hogy ítéljék el a verbális agresszió efféle megnyilvánulásait. Figyelmeztetett, hogy az ilyen magatartás könnyen fizikai erőszakhoz vezethet. Hozzátette:

elfogadhatatlan, hogy az ellenzék és a konspirációs weboldalak folyamatosan kétségbe vonják az orvosok és az epidemiológusok munkáját.

