Gröhling felszólította a szülőket, diákokat és tanárokat: Oltassák be magukat augusztusban

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter felszólította a szülőket, diákokat és tanárokat, hogy augusztusban oltassák be magukat koronavírus ellen, amit most előzetes regisztráció nélkül is megtehetnek. A miniszter szerint a nagyobb beoltottság segíthet elkerülni, hogy gócpontok alakuljanak ki az iskolákban, és meg kelljen szakítani a jelenléti oktatást.