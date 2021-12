Gröhling kiborult a regionális közegészségügyi hivatalok döntései miatt, azt állítja, szembe mennek a szabályokkal

A regionális közegészségügyi hivatalok (RÚVZ) legutóbbi döntései az iskolabezárás kapcsán Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter szerint szembe mennek a korábban meghatározott szabályokkal.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A tárcavezető szerint az egyes hivatalok nem veszik figyelembe az aktuális helyzetet a konkrét iskolákban, Pozsony megye esetében pedig az oltottsági arányt és a térség járványhelyzetét sem. Gröhling a bejegyzésével a pozsonyi közegészségügyi hivatal szerdai döntésére reagált, amely a romló járványhelyzetre hivatkozva december 6-tól elrendelte a távoktatást minden alap- és középiskolában Pozsony megyében, a felső tagozattól felfelé. Az óvodák és az alsó tagozatok kivételt kaptak, vagyis ott még marad a jelenléti oktatás.

„Európa minden országa megértette, hogy minden egyes, iskolában eltöltött nap számít. Figyelembe vették az UNICEF jelentéseit, a WHO javaslatait, valamint az előző hullámokból szerzett tapasztalatokat. Az iskolabezárások gyakorlatilag hatástalannak bizonyultak, amit a WHO is megerősített”

– jelentette ki Gröhling, hozzátéve, az utóbbi napokban azonban Szlovákiában figyelmen kívül hagynak minden hazai és külföldi tapasztalatot és tényt ezzel kapcsolatban.

„Ismét a felnőttek helyett, akik a járvány problémáját jelentik, a gyerekekkel foglalkoznak, akiknek meg kellene menteniük a felnőtteket” – tette hozzá.

Az oktatásügyi miniszter kifogásolta, hogy a regionális közegészségügyi hivatalok bizonyos járásokban az összes iskola bezárását elrendelték, abban az esetben is, ha az adott intézményben egyetlen osztály sem volt karanténban. A leginkább azt bírálja, hogy a legjobb beoltottsági aránnyal rendelkező Pozsony megyében is a bezárás mellett döntöttek. Szerinte elszomorító, hogy ennyire érzékelten módon állnak a fiatalok oktatásához.

„Több országban a kemény lockdown ideje alatt is nyitva maradtak az iskolák. Nálunk enyhe lockdown van érvényben, ahol az oltatlan felnőttek számos kivétellel rendelkeznek, munkába is mehetnek hétnapos antigénteszttel. De a diákok az RÚVZ döntése alapján egyszeriben otthon maradnak” – írta.

Korábban Ján Mikas tiszti főorvos is úgy nyilatkozott, át kellene állni a távoktatásra, ez ugyanis nagyon fontos lenne a jelenlegi járványhelyzetben, amikor az egészségügy az összeomlás szélén áll, a gyerekek és a fiatalok körében pedig magas az incidencia. Mikas szerint ebben az epidemiológusok és más szakértők is egyetértenek vele, beleértve a szakmai konzíliumot is. Ugyanakkor hozzátette, megérti az oktatásügyi minisztérium igyekezetét is, hogy továbbra is folytatódjon a jelenléti oktatás.



(TASR)