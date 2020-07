Gröhling nem mond le a szakdolgozata miatt, azzal is érvel, hogy kijárta az egyetemet

Az oktatásügyi miniszter, akinek a szakdolgozatáról a Denník N kiderítette, hogy csaknem az egész bakalármunkáját átemelte belé, kedd délutáni sajtótájékoztatóján azt mondta, nem készül lemondani, de nem érzi magát odaszögezve sem a miniszteri székhez.

Branislav Gröhling (Fotó: TASR)

A Denník N hétfőn arról tájékoztatott, hogy Gröhling egy olyan diplomamunkáért kapta meg a mesteri fokozatot, amely részben kompilátum, részben plágium, és csaknem az egész Bc-munkáját átemelte a szakdolgozatba. „Boris Kollár botránya után felkérte a Páneurópai Főiskolát, hogy a munkáját távolítsa el a könyvtár weblapjáról” – közölte a napilap korábban.

Gröhling azonban azt állítja, ő maga kérte fel a Páneurópai Főiskolát, hogy vizsgálják meg a szakdolgozatát, mivel azonban a szlovák ellenőrzési rendszer csak néhány évvel később született, mint a munka, így be kellett vonni a cseh szakmabelieket. Szavai szerint ekkor derült fény arra, hogy 11 évig szabálytalanul volt közzétéve az interneten a szakdolgozata. Elmondta ugyanakkor, hogy a munka szabadon hozzáférhető a főiskola könyvtárában, bekötött formában.

Azzal is érvelt, hogy a Páneurópai Főiskola akkori előírásai szerint a diplomamunkához 50%-ban fel lehetett használni a bakalármunkát, ő pedig ez alapján járt el. Az egyezés a cseh ellenőrzési rendszer szerint 31%-os. Emlékeztetett arra is, hogy ő valóban kijárta az egyetemet, tíz szemeszteren keresztül látogatta azt, vizsgákat tett, némely tantárgyakat pedig meg is ismételt. Ígéretet tett arra, hogy a cseh ellenőrzés protokollját közzé fogják tenni.

Nem kíván lemondani a miniszteri funkcióról, ugyanakkor elmondta, hogy az oktatásügyi közösség bizalmáért szeretne folyamodni, mégpedig az elkövetkezendő hónapokban előkészítendő és ősszel beterjesztendő reformtervezet által. Erről a reformról közölte, hogy része lesz például az, hogy a diák maga kezdeményezheti a titulusának megvonását.

Elmondta, tisztában van vele, hogy oktatásügyi miniszterként a rektori konferencia, a diáktanácsok és más intézmények, közösségek elé ki kell állnia, de kész arra, hogy megvédje a nézeteit.

