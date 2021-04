Gröhling: Prioritás, hogy a felső tagozatos diákok is minél előbb visszatérjenek az iskolapadokba

Az oktatásügyi minisztérium prioritása, hogy az elkövetkező hetekben a felső tagozatos diákok számára is folytatódjon a jelenléti oktatás.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter pénteken közölte, a járványhelyzet alakulásától függően szeretnék, ha már májusban vagy júniusban megnyílnának a középiskolák is.

A tárcavezető szerint az utóbbi hónapokban igyekeztek biztonságos közeget biztosítani az iskolákban. Hozzátette, már több mint 50 ezer iskolai alkalmazott kapta meg a koronavírus elleni vakcinát.

Gröhling szerint szeptembertől is nagy hangsúlyt akarnak fektetni a biztonságra, éppen ezért minden bizonnyal tesztelni fogják a felső tagozatos diákokat és a középiskolásokat is.

Április 12-től, hétfőtől visszatérnek az iskolapadokba az alapiskolák alsó tagozatos diákjai, valamint az óvodák is újra megnyílnak. Továbbra is folytatódik a jelenléti oktatás a speciális iskolákban, az egészségügyi szakközépiskolákban, valamint visszatérhetnek az iskolába a középiskolák végzős tanulói is.



