Guardiola: A következő szezonban ismét harcban lesz a bajnoki címért a City

Ugyan az éllovas Vörösök hivatalosan még nem nyerték meg a Premier League-et, de tetemes előnyüknek köszönhetően a hátralévő nyolc fordulóban mindössze öt pontot kell gyűjteniük ahhoz, hogy az előző két szezonban győztes, jelenleg második Citynek már ne maradjon esélye.

"A Liverpool jövőre ugyanolyan erős csapat lesz, mint amilyen most is, de tíz év után mi voltunk az elsők, akiknek sikerült megvédeniük a címüket, úgyhogy tudjuk, milyen nehéz küldetés is ez"