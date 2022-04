"Gustnádó" tombolt a szlovák-magyar határ közelében, házakat rongált meg és fákat csavart ki

Kezdeti stádiumban lévő tornádó, azaz „gustnádó” csapott le vasárnap Magyarországon, mindössze 50 kilométerre a szlovák határtól – írja a TV Noviny.

Ónodon a vihar több házat is megrongált, de a délutáni órákban Miskolc környékén is felerősödtek a viharok, a helyiek pedig azt hitték, hogy tornádót látnak. Az imeteo.sk szerint szupercelláris vihar alakult ki, ami erős szelet és esőt eredményezett. Az égiháború fákat csavart ki és házakat rongált meg.

A meteorológusok szerint az emberek egy úgynevezett gustnádónak lehettek a szemtanúi, ami a tornádó kezdeti fázisa, és ez is képes károkat okozni.

A vihar Kelet-Szlovákiát is elérte, több ezer villámcsapást, jégesőt és sűrű esőzést eredményezve. Turócszentmártonban kisebb károkat is okozott, a jelentések szerint 1 centiméter átmérőjű jégdarabok potyogtak az égből. Az előrejelzések az elkövetkező napokra is viharokat jósolnak.

