Gútán letette az esküt az új polgármester, akinek Csernus Imre megváltoztatta az életét

Horváth Árpád 16 év után búcsúzott polgármesterként, de három évtizedes munkáért mondott köszönetet. Halász Béla, az új polgármester pedig székfoglaló beszédében megemlítette Csernus Imrét, akivel egy beszélgetés megváltoztatta az életét.

Halász Béla (Fotók: Cséfalvay Á. András)

A gútai képviselő-testület megválasztott tagjai: Viola Miklós (Szövetség), Horváth Árpád (Szövetség), Lengyel István (független), Németh Iveta (független), Koczkás Beáta (Szövetség), Halász Béla (független), Forró Tibor (PS), Kürti Mónika (független), Angyal Béla (független), Madarász Róbert (Szövetség), Kárpáty Ernő (független), Ferencz László (független), Hájas Tamás (Szövetség), Gőgh Péter (független), Finta Zoltán (Szövetség), Samu István (független), Kögler Zoltán (független) 656. Halász Béla helyett pótképviselőként Árgyusi Imre (Szövetség) ülhet be a testületbe.

Az alakuló ülés elején Horváth Árpád eddigi polgármester mondott köszönetet azoknak, akik a munkáját segítették az elmúlt "közel három évtizedben". Mivel Horváth "csupán" négy cikluson keresztül irányította a várost, ezt kiegészítette azzal, hogy 1993. januárjában kezdett dolgozni a városi hivatalban építésztechnikusként. "Közel 200 önkormányzati ülést vezettem anélkül, hogy csak egyszer is hiányzottam volna" - húzta alá.

Megköszönte. és ajándéknak nevezte a gútaiak hosszantartó bizalmát.

"Remélem, rászolgáltam erre a bizalomra. Mindig igyekeztem a legjobb döntéseket meghozni, bár tudom, nem minden ígéretemet tudtam megvalósítani, és azt is, hogy néha hibáztam is, de mindez csak azért van, mert a polgármester is csak egy hús-vér ember" - fogalmazott.

Hozzátette, a várost a pandémia és egyéb problémák ellenére jó anyagi helyzetben adják át, képviselőként, valamint megyei képviselőként pedig továbbra is a városért kíván dolgozni. "Dolgozni és szolgálni akarok azért, hogy tovább fejlődhessen nyugalomban, békességben ez a csodálatos kisváros, Gúta" - hangsúlyozta.

Halász Béla és Horváth Árpád

Ezt követően átadta a város irányítását Halász Bélának, aki pedig székfoglaló beszédében utalt arra, hogy minden választásnak vannak győztesei és vesztesei, a mai nap viszont a bizalomról szól, amit a gútaiaktól kaptak. "Bizalomról és felelősségről, hogy a városunkat a legjobb tudásunk szerint fogjuk vezetni és jó döntéseket fogunk hozni. A bizalom nem kérésre vagy ígéretre fogan, ahhoz tettekkel kell bizonyítani. A bizalom kötelez, hatalmas felelősségünk városunk irányítása, vezetése. Azt ígérhetem, hogy minden egyes gútai lakos polgármestere leszek, legyen az bármilyen nemzetiségű, felekezetű, politikai hovatartozású" - fejtette ki.

Köszönetet mondott a város eddigi képviselőinek, azoknak is, akik nem tudták megvédeni a címüket, és külön kitért Horváth Árpádra, vele kapcsolatban kijelentette, hogy aki négy választást is képes megnyerni - összesen 17 kihívóval szemben, akik közül 7-en a mostani testületben is ott ülnek - az nem véletlenül irányította ilyen hosszú ideig a várost, és minden tiszteletet megérdemel.

Utalt arra, hogy az elmúlt években Gútát a széthúzás jellemezte. "Városunk és a gútaiak is megérdemlik, hogy mind a 17 képviselő a polgármesterrel együtt egy irányba húzzon és dolgozzon.

Az elmúlt években a testületet nem igazán jellemezte az összetartás, sokszor a politikai hovatartozás, legtöbbször a személyes konfliktusok játszottak szerepet. Én a választások másnapján a kezemet nyújtottam mindenkinek, de én sem jártam teljes sikerrel. Volt, aki ezt elfogadta, de olyan is, aki nem, de továbbra is bízom benne, hogy ezt majd az idő megoldja, és mindenki előtérbe tudja helyezni a város érdekeit a saját, személyes ambícióival szemben" - szögezte le.

Emlékeztetett arra, hogy a kampányzáróján elmondott egy történetet Csernus Imrével kapcsolatban.

„Egy beszélgetés Csernus Imrével megváltoztatta az életemet. Amikor személyesen beszélgettünk, megkérdezte tőlem: biztos, hogy mindent megtettél, nincs hiányérzeted? Elgondolkodtam, hogy bármit is csinálunk az életben, azért mindent meg kell tenni, hogy sikerrel járjunk" - figyelmeztetett, majd a képviselőknek azt üzente, hogy négy év múlva tegyék fel mind a fenti kérdést, ha pedig igen lesz a válasz, akkor jó munkát végeztek.

Jövőképeként azt fogalmazta meg, hogy Gútát szeretnék büszke várossá tenni. "Amely ismeri és büszke a történelmére, a jelenére és azokra is, akik döntenek a sorsáról. Amely büszke arra, amilyen jövőt nyújt a gyermekeinek, unokáinak. Egy büszke város büszke polgármestere szeretnék lenni!" - húzta alá.

Az alakuló ülés további napirendi pontjaival külön cikkben foglalkozunk.

