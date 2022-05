Gyakorlati érettségi vizsgát tettek a neratosok

Gyakorlati érettségi vizsgákkal kezdődött a hét a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában.

Az iskola felvételei - Továbbiakért kattints!

Az idegenforgalmi szolgáltatások szakon végzős diákok szakdolgozatok formájában mutatták be Európa idegenforgalmi látványosságait, tették ezt egy utazásszervezéssel egybekötve.

A hotelakadémia tanulmányi szakon a diákok egy korábbi rendezvény (Velencei karnevál) megszervezéséről és kivitelezéséről számoltak be az érettségi bizottság előtt. A vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén elnevezésű szakon a végzős diákok összetett könyvelési feladatot oldottak meg. A közétkeztetés szakon végzős tanulók a marketing és reklám, az idegenforgalom, a piackutatás és fogyasztói magatartás témakörökben jeleskedtek és értek el kimagasló eredményeket. A hajkozmetikusok egy személy teljes átalakulását prezentálták, összekötve ezt egy választott alkalommal (esküvő, szalagavató, vadászbál, szilveszter).

A gépészeten a fiúk különböző alkatrészeket gyártottak le, melyek munkafolyamatát szakdolgozatba foglalták, a végeredményeket pedig az érettségi bizottságok előtt mutatták be. Az érettségi bizottságok munkáját idén is a Szlovák Vállalkozói Kamara delegált képviselői is segítették.

(-)