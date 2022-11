Gyanús körülmények között született meg a választási eredmény Illésházán

A választásokkal kapcsolatos hivatalos statisztikai honlapra eltérő számok kerültek fel, mint amilyeneket a néhány szavazattal alulmaradt jelölt megfigyelői jelentettek a számlálás után. A polgármester szerint, akinek asszisztense a hivatalos eredmények alapján győzött, a megfigyelők követhettek el szabálysértést. Feljelentés született, a rendőrség vizsgálja az ügyet.

Ahogy már korábban is megírtuk, Illésházán összesen öt jelölt, köztük három eddigi képviselő és a polgármester asszisztense is indult a leköszönő faluvezető posztjáért. Fehér Tibor (MKP/Szövetség) öt választási cikluson keresztül, 2002 óta vezette a felső-csallóközi települést, a 65 éves polgármester azonban idén már nem indult újra.

Illésházán a választásra jogosult 1875 lakos 51,78%-a, 971 ember vett részt a választásokon, közülük 957 adott le érvényes szavazatot, és a hivatalos adatok szerint azok 28,63%-ával, összesen 274 vokssal a polgármesteri asszisztens, Mészáros Erzsébet (Szövetség) került ki győztesen, míg a második helyezett 9 szavazattal lemaradva (265) Lőrinczi Jáger Linda (független) lett, a harmadik pedig a tőle három szavazattal kevesebbet (262) szerző Fekete Gábor. A maradék két jelölt már jócskán lemaradva követte őket (Kiss László 134, Németh Adrián 22 karikát kapott). Csakhogy van egy kis bibi. Lőrinczi Jáger Linda és megfigyelői szerint a győztesként kihirdetett Mészáros Erzsébet szavazatainak valós száma nem 274, hanem 256, tehát 18-cal kevesebb.

„Három választókörzetünk volt, mindhárom körzetben voltak megfigyelőink, akik azt számolták, hány ember adott le szavazatot. Én Illésházán voltam, ott tartott legtovább a számolás. A másik két körzetből, amikor azokban lezárult a számolás és megírták a jegyzőkönyvet, a megfigyelőink elküldték nekem a számokat.

Amikor végül Illésházán összesítettük az eredményt, az jött ki, hogy én lettem az első, három szavazattal volt lemaradva a második (Fekete Gábor – a szerk. megj.) és kilenccel a harmadik (Mészáros Erzsébet – a szerk. megj.)” – fejtette ki megkeresésünkre Lőrinczi Jáger Linda.

Hozzátette, mikor Illésházán is lezárult a szavazás, megkérdezte a bizottsági elnököt, kihirdetik-e az eredményt, mire állítása szerint azt válaszolta, hogy az internetes választási oldalon közlik.

„Fél három-három körül a községháza előtt voltunk, megbeszéltük az egész napot, aztán megjöttek a többi körzetből is a bizottsági tagok és bementek. Mikor kifele jöttek, akkor mondta az egyik tag, hogy nem én nyertem a polgármesterválasztást, hanem aki eredetileg harmadik lett – folytatta. – Mondtuk, hogy nekünk ez nem így jött ki, de mindenki azt válaszolta, hogy nem szeretnének ebbe belefolyni. Felhívtam a járási választási bizottságot, ahol viszont azt mondták, hogy ebben már nem tudnak segíteni, mivel a számokat elküldték, csakis a rendőrséghez fordulhatunk.”

Ezután felhívta a rendőrséget, ahol arról is értesítették, hogy történt egy bejelentés a leköszönő polgármester részéről is azok ellen, akik a községháza előtt várakoznak, mivelhogy félti a testi épségét. „Hajnali három volt, csak ott álltunk, nem hangoskodtunk. Én akkor azt mondtam, hogy megvárom a rendőröket és én is elmondom nekik, amit szeretnék” – húzta alá Lőrinczi Jáger Linda, végül megtette a feljelentést az ügyben.

Megkérdeztük az ügyben Fehér Tibor leköszönő polgármestert is. „Vizsgálat alatt van az ügy. Én nem voltam jelen egyik számolásnál sem, viszont a másik felek részéről a megfigyelők ott voltak mind a három körzeti bizottságban, és mindenhol rendben találták a számolást – közölte.

Hozzátette:

„Nagy valószínűséggel a megfigyelők sértettek szabályokat, és még a lezárás előtt jelentettek számokat, talán ebből lett félreértés, a kivizsgálás majd kideríti. Én bízom abban, hogy a bizottságok úgy, ahogy eddig mindig a húsz év alatt, mióta polgármester vagyok, korrektül végezték a munkájukat.”

Megerősítette azt is, hogy kihívta a rendőrséget, mikor Lőrinczi Jágerék a községháza előtt várakoztak, ennek kapcsán azt mondta: "Volt olyan gyanúm, hogy esetleg lehet valami következmény."

Hétfőn délben a falu közzétette Facebook-oldalán a jegyzőkönyvben szereplő számokat, ami értelemszerűen megfelel annak, mint ami a statisztikai oldalon is megtaláható.

Ezek közül a bélvatai körzet keltette fel Lőrinczi Jágerék figyelmét, mivel abban a közzétett adatok szerint Kiss László 10, míg Mészáros Erzsébet 28 szavazatot szerzett, náluk viszont éppen fordítva van feljegyezve.

A bélvatai körzet eredménye

Csütörtökön közzétették a hivatalos jegyzőkönyvet is a Facebookon, ami kitöltetlenül mindenhol egységes. Nincsenek rajta a jelöltek nevei, csak a sorszámuk. Az összeszámolt szavazatokat tehát nem egy név, hanem egy sorszám mellé írják oda a bizottságban.

Hogy félreértésről, elírásról van-e szó, tehát hogy Lőrinczi Jágerék rögzítették rosszul a számokat, esetleg utólag szándékosan felcserélték azokat a bizottságban, azt csak a rendőrségi vizsgálat tárhatja fel. Lőrinczi Jáger Linda elmondta, nem szeretne találgatásokba bocsátkozni, a rendőrségre bízza az ügy felderítését. Érdeklődtünk a rendőrségnél is a vizsgálatról, de egyelőre nem kaptunk semmilyen választ.

Ha valóban elírás történt, akkor ebből az esetből is kitűnik, mekkora galibát okozhat két jelölt sorszámának véletlen felcserélése, mivel ilyen szoros állásnál az a plusz 18 szavazat éppen ahhoz vezet, hogy az eredetileg elsőtől 9 szavazattal lemaradó harmadikból első lesz, ugyanennyivel megelőzve őt. Arról nem is beszélve, mekkora galibát okoz az, ha nem véletlen elírásról van szó…

