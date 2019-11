Gyanúsan viselkedett igazoltatás közben az anyósülésen a fickó, végül elővette a cuccot

Elena Antalová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a Fiatot azt követően állították meg a rendőrök, hogy a sofőrje gyanúsan viselkedett és hirtelen lelassított. Az ellenőrzés során az anyósülésen ülő 24 éves férfi viselkedése is gyanússá vált, ugyanis idegesnek tűnt és mindvégig a zsebében tartotta a kezét.

A fiatal férfi végül beismerte a rendőröknek, hogy marihuána van nála, valamint egy kristályos anyagot tartalmazó injekciós tűt is átadott nekik. A laborvizsgálatok kimutatták, hogy a férfinél valóban marihuána volt, a kristályos anyagot pedig metamfetaminként azonosították, amely legalább 12 egyszeri adag elkészítésére volt elég. Antalová szerint amellett, hogy a férfi maga is kábítószerfüggő, az anyagot terjesztette is a környéken.

A rendőrség tudatmódosító szerek tiltott előállításával, birtoklásával és terjesztésével gyanúsította meg a 24 éves férfit, amiért akár 3-tól 10 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.



TASR/para