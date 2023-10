Gyanúsítottak és plagizátorok – Milyen esetben utasíthatja el az államfő a vitatott személyek miniszteri jelöltségét?

Az alakuló kormányban olyan személyek is pályáznak magasabb pozíciókra, akik korábban vizsgálati fogságban voltak vagy büntetőeljárás folyik ellenük. Jelöltségüknek elméletileg gátat szabhat a köztársasági elnök, a politológusok véleménye viszont megoszlik erről – írja a TV Noviny.

Robert Kaliňák és Tibor Gašpar (Fotó: TASR)

Történt olyan eset, hogy elutasították egy személy jelölését a miniszteri posztra. Röviddel Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolását követően Robert Kaliňák lemondott a belügyminiszteri posztról, helyét pedig ifj. Jozef Ráž vette volna át, a köztársasági elnök viszont elutasította a kijelölését.

Zuzana Čaputová is határozott már így, igaz, ő egy picit diszkrétebben közölte Boris Kollárral, hogy nem jelöli ki Jozef Hlinkát munkaügyi miniszternek.

A kérdés, hogy milyen jogkörrel rendelkezik az államfő a kormány egyes tagjai jelöltségének az elutasításával kapcsolatban. A TV Noviny szerint a szakértők véleménye megoszlik. Radoslav Procházka alkotmányjogász szerint nincs egyértelmű válasz, amire áldását adta volna az Alkotmánybíróság is. Éppen ezért nem kizárt, hogy egy ilyen esetleges ügy akár az Alkotmánybíróságra kerülhet.

A szakértők szerint a köztársasági elnök fő kapaszkodói elsősorban egy konkrét személyhez kötődnek, illetve ahhoz, hogy mit jelentenének egy adott minisztérium számára.

„Például, ha van egy jelöltünk az oktatásügyi miniszteri posztra, aki plagizált, akkor ellentmondana az oktatásügyi minisztérium küldetésével, hogy egy plagizátor álljon az élén. Ez egy ok arra, hogy ne tegyen eleget a kormányfőnek” – nyilatkozta Vincent Bujňák alkotmányjogász.

Olyan eset is előfordulhat, hogy a jelölt ellen rendőrségi eljárást indítottak. Bujňák ezzel kapcsolatban már visszafogottan nyilatkozik azért, mert korábban már előfordult, hogy képviselőket gyanúsítottak meg, amit aztán később töröltek. Szerinte, ha valakit meggyanúsítanak, az még nem jelenti azt, hogy az illető el is követte a bűncselekményt. A magas pozíciókra pályázó lehetséges jelöltek közül például Filip Kuffa és Tibor Gašpar ellen is eljárás folyik. Kuffát leendő környezetvédelmi miniszterként emlegetik, míg Gašpar a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) élére kerülhet.

A jelöltek jóváhagyása végső soron tehát a köztársasági elnökön múlik, akinek meg kell fontolnia, hogy egy kormánytagjelölt esetleges elutasítása megér-e egy alkotmányos vitát.



(tvnoviny.sk)