Gyerekbandáról a rendőrség nem, mások viszont tudnak Miloslavovban

Forrás: Markíza

A Markíza szerint több tanú is igazolja, hogy fiatalok egy csoportja a környékről azzal szórakozik, hogy kortársaikat vagy kisebbeket megvernek és mindezt videóra rögzítik. Tavaly nemcsak a 11 éves kislányt, de egy 15 éves lányt is hasonló atrocitás ért, amit ugyanez a csoport követhetett el.

"Elintézem az arcod és mindjárt jobban fogsz kinézni"

- mondta a róla készült felvételen az egyik agresszor lány az áldozatuknak, akit ezután felpofoztak. A megvert lány édesanyja jelezte a rendőrségnek az esetet, ők viszont állítólag azt válaszolták, hogy míg meg nem ölnek valakit, nem tudnak semmit tenni.

Létezik több további videó is, amelyen szintén pofoznak valakit, a rendőrség viszont csütörtökön azt állította, nem tudnak szervezett gyerekbandáról, amely ilyen támadásokat követne el. "A lakosság részéről sem érkezett bejelentés hasonló banda tevékenységéről a községben, illetve annak környékén" - közölték.

Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke a soron következő koalíciós tanács ülésén foglalkozni akar az üggyel, és tudni akarja, hogy mit tesz a belügyminiszter a fiatalok zaklatásának megakadályozása érdekében.

Az ügyet megvizsgálják a parlament belbiztonsági bizottságának legközelebbi ülésén is, ezt Grendel Gábor (OĽaNO), a parlament alelnöke kérte a bizottság elnökétől, Juraj Krúpától (OĽaNO). "Megvizsgálunk minden gyanút, amely ezt az ügyet kíséri. Leginkább azt, hogy a rendőrség megtett-e mindent, amit kellett" - jegyezte meg Grendel a Facebook-oldalán.

Tavaly május elején Komáromban is robbant a hír, miszerint egy tinédzser lányokból álló, népes banda fiatalokat, időseket, vagy épp hajléktalanokat terrorizál a városi buszállomás környékén. A banda tagjai több alkalommal is bántalmazták vagy fenyegették áldozataikat, tetteikről pedig számos videót készítettek, amiket a közösségi oldalakon - főként is Instagramon - is megosztotttak.

