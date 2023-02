Gyerekek életét teszik tönkre, 15 év után mégis elévül a tettük. Ez most változhat

A gyermekekkel való szexuális visszaélés kapcsán szigorodhat a törvény. Az igazságügyi minisztérium az elévülési idő megemelését javasolja.

Forrás: Freepik.com

A gyermekekkel kapcsolatos szexuális bűncselekmények elévülési ideje jelenleg Szlovákiában 15 év. Tehát ennyi idő után már nem vonhatják eljárás alá azt a személyt, aki ilyen bűntényt követett el. Ezt a 15 évet emelné meg a minisztérium 20-ra. Emellett csak onnantól kezdene telni, hogy a sértett betöltötte a felnőttkort. A javaslat érinti a gyermekek ellen elkövetett nemi erőszakot, gyerekkínzást és a gyerekpornó előállítását is.

"Ezeknek az embereknek felnőttkorukban is problémát jelent beszélni a megélt szörnyűségekről, gyakran csak idősebben lesznek rá képesek, ezért fontos, hogy a jelenleginél is hosszabb idő elteltével is figyelembe vehetőek legyenek a vallomások az eljárások és vizsgálatok szempontjából" - jegyzik meg.

A büntető törvénykönyv módosítása foglalkozik a resztoratív (helyreállító) és alternatív büntetésekkel, azzal, hogy megkülönböztesse a kábítószerek terjesztőit és fogyasztóit, továbbá hogy harmonizálja a büntetési tételeket.

