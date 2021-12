A gyerekeket sem kíméli a koronavírus Szlovákiában, a legfiatalabb elhunyt csak egyéves volt

A koronavírus-fertőzés teljesen kiszámíthatatlan, ugyanis még a legegészségesebbeknél is jelentkezhet olyan súlyos lefolyással, hogy kórházba kerülnek, de akár az is előfordulhat, hogy az időseknél csupán enyhe tünetekkel jelentkezik.

Fotó: TASR/AP

Sajnos a gyerekek is veszélyeztetettek, az orvosok a harmadik hullámban is egyre több olyan esettel találkoznak, amikor a gyerekek súlyos lefolyással kórházba kerülnek. Peter Visolajský gyerekorvos szerint legtöbb esetben tüdőgyulladást állapítanak meg a gyerekeknél, és előfordul az is, hogy oxigénterápiát kapnak. Az előző hullámokban csak elvétve találkoztak ilyen páciensekkel, a mostaniban viszont már egy évnél fiatalabb gyerekeket is kezeltek.

A koronavírus nem egész két évvel ezelőtt jelent meg Szlovákiában, ez idő alatt pedig kiskorú személyek halálát is okozta. Az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal (ÚDZS) adatai szerint Szlovákiában egy egyéves gyermek a Covid-19 legfiatalabb áldozata, aki idén hunyt el. A legidősebb két 102 éves személy volt, mindketten idén haltak meg - írja a tvnoviny.sk.

Monika Hudecová, az ÚDZS szóvivője szerint 2020-ban egy gyerek halálát okozták a koronavírus szövődményei, idén viszont kilenc elhalálozást jegyeztek fel az 1-18 éves korosztályban. Tavaly hat 18 éven aluli személy hunyt el Covid-fertőzéssel, idén pedig négyen. Ezeknél a személyeknél nem tudják megállapítani, hogy a fertőzés milyen mértékben játszott közre a halálukban, ugyanis más súlyos betegséggel is küzdöttek.

A szakértők egyértelműen javasolják az oltás beadatását az 5 és 11 év közöttiek számára. Szlovákiában jelenleg csak a rizikós csoportba tartozó gyerekeket olthatják be, az elkövetkező napokban viszont megérkezhetnek a vakcinaadagok az öt éven felüli egészséges gyerekek számára is. Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője szerint még ebben a hónapban elkezdhetik az oltást ebben a korcsoportban, miközben 274 ezer adag vakcina érkezik majd.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az 5 és 11 év közötti személyek a felnőtt adagok mindössze harmadát, 30 mikrogramm helyett csupán 10-et kaphatják meg.



(tvnoviny.sk)