A gyerekeknél másként mutatkozhatnak a koronavírus tünetei, mint a felnőtteknél – mutatjuk, hogyan

Bár előfordult már, hogy kórházi ellátásra szorultak koronavírusos gyerekek, általában mégis kisebb egészségügyi kockázattal jelentkezik náluk a fertőzés, mint a felnőtteknél. Mutatjuk, milyen tüneteket produkálhat a fertőzés a gyerekeknél.

A Sympton tracker alkalmazás adatai szerint, amelyben az emberek feljegyezhetik, milyen tünetekkel jelentkeznek náluk a betegségek, a felnőtteknél a koronavírus-fertőzés fő tünetei a magas láz, a köhögés, a szaglás, illetve ízlelés elvesztése, a fejfájás, valamint a fáradékonyság – írja a The Mirror.

A fáradékonyság a Covid fő tünetei közé tartozik, és akárcsak a felnőtteknél, a gyerekeknél is gyakran ezzel jelentkezik a fertőzés. A gyerekek több mint fele panaszkodott fejfájásra azt követően, hogy pozitív lett a koronavírustesztje. A szakértők azt tanácsolják a szülőknek, hogy ha gyerekük fejfájásra panaszkodik, akkor ellenőrizzék, hogy nem jelentkezett-e a fertőzés más tünete.

Az adatok szerint a gyerekek 38 százaléka a nyakát is fájlalta, 35 százalékuknál pedig az ízlelés és a szaglás elvesztése is jelentkezett. Továbbá a láz is a koronavírus fő tünetei közé tartozik a gyerekek körében.

A megfertőződött gyerekeknél viszont ritkábbak az olyan tünetek, mint a köhögés, a nátha, a légzési nehézségek, az émelygés vagy az ízületi fájdalom.



