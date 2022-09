A gyermekek születése után a szülők megváltoznak, a tudósok meglepő felfedezésre jutottak

Bizonyított, hogy a gyermek születése után megváltozik az agy szerkezete. Ez a funkcionális változás oda vezet, hogy a nő jobban alkalmazkodik az újszülötthöz, és képes megfelelően gondoskodni róla. A szakértők azonban a férfiaknál is alapvető változást fedeztek fel.

Illusztrációs felvétel (Pexels)

Spanyol tudósok mutatták be elsőként, hogy hasonló változás megy végbe az apák agyában is. Férfiaknál az agy az eredeti térfogatának körülbelül egy-két százalékával zsugorodik. Ez a férfi agresszivitásának gyengüléséhez is vezet, ami azért fontos, hogy ne ártson utódainak.

A szerzők szerint a szülők agyában bekövetkező szerkezeti változások evolúciós reakciók, amelyekből az utódok profitálnak.

„Az apák agyának vizsgálata egyedülálló lehetőséget kínál annak megvizsgálására, hogy a szülői tapasztalat hogyan alakíthatja az emberi agyat, ha a férfi nem éli át közvetlenül a terhességet“ – mondta Dr. Magdalena Martinez-Garciová Madridból a tanulmány kapcsán. A tanulmány a Cerebral Cortex szakfolyóiratban jelent meg.

A tanulmány során a kutatók mágneses rezonancia képalkotást használtak a férfiak agyának elemzésére. Szkennelések segítségével mérték a férfiak agyának térfogatát, vastagságát és szerkezeti változásait.

Az elemzésből kitűnik, hogy a limbikus szubkortikális hálózatokban nem történt változás a férfiak agyában a gyermek születése után, ahogy az anyák agyában megfigyelhető. A férfiak agya azonban a társadalmi megértésben szerepet játszó szürke kéregben változások jeleit mutatta. A térfogat csökkenése az agy látórendszerében is bekövetkezett.

„Ezek az eredmények azt sugallhatják, hogy a vizuális rendszer egyedülálló szerepet játszik az apák azon képességében, hogy felismerjék saját gyermekeiket, és ennek megfelelően reagáljanak a gyerekekre, ezt a hipotézist a jövőbeni tanulmányok tesztelik majd.“ "Az apasággal kapcsolatos strukturális változások miként csapódnak át a szülői és gyermeknevelési eredményekbe, nagyrészt feltáratlan téma, amely lehetőséget kínál a jövőbeli kutatásokhoz" - teszik hozzá a szerzők.

