A gyermekjogi biztos szerint szabályozni kell a mobilhasználatot az iskolákban

Mikloško úgy véli, ezzel javulna az oktatás színvonala, az intézkedés a gyerekek védelmét szolgálná, például a kiberzaklatással szemben. A jelenlegi rendszert, amely at iskolákra bízza a mobilhasználat szabályozását, elégtelennek tartja, ezért felszólítja az illetékes hatóságokat, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a problémára – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a gyermekjogi biztos hivatala.

Mikloško törvényi szabályozást sürget.

„Szükség van a jogi keret meghatározására és egyértelmű szabályok megalkotására egy rendelet vagy törvény által, amely az egész országban érvényes. Az, hogy világos szabályokat hoznak, az egyes iskoláknak is segíteni fog"

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy a hivatal értesülései szerint a mobiltelefonok jelenlegi használata egyértelműen negatív hatással van a gyerekek fizikai és pszichológiai fejlődésére. Szeretnék, ha nagyobb biztonságban lennének a gyerekek.

„Nemcsak a zaklatás terjedését tapasztaljuk, hanem mentális zavarokat és súlyos pszichológiai problémákat is a gyerekek és a fiatalok körében, a szocializációs, és a tanulási zavarokat is beleértve. Fel kell ismerni, hogy a mobiltelefon, és a többi digitális eszköz is drog, amit meg kell tanulniuk helyesen használni a gyerekeknek. És ebben nekünk, azaz a társadalomnak közvetlen felelősségünk van"