A közlemény szerint a 45 éves férfit korábban előre kitervelt emberölés miatt 13 év fegyházbüntetésre ítélték, ezért 2010 júliusában Spanyolországba menekült. Két év múlva, 2012 végén tért vissza Magyarországra, és hamis román személyi igazolvánnyal, guineai vezetői engedéllyel román állampolgárként, de budapesti lakosként jelentkezett be.

A férfi, mivel bujkálásra kényszerült, elhatározta, hogy cannabis növények termesztéséből és értékesítéséből él majd. Az interneten megvásárolt magokból 2016 októberéig, mintegy három és fél év alatt több mint 1400 tő cannabist termesztett kezdetben szabadföldön, majd egy budapesti bérelt lakásban, később Uszódon és Csávolyon.

A csávolyi ingatlanban tartott házkutatás során 143 tő növényt, mintegy 6 kilogramm növényi törmeléket, 1,3 kilogramm gyantaszerű anyagot, barna színű folyadékot, valamint kézi permetezőt, transzformátorokat, időzítő kapcsolókat, szagelszívókat, őrlőket, digitális mérlegeket, fecskendőket foglaltak le a nyomozók.

A férfinál egy hangtompítós, öntöltő pisztolyt és tíz lőszert is találtak, ami miatt szintén felelnie kell, ahogy azért is, mert az őrizetbe vételekor hamis okmányokkal igazolta magát és a jegyzőkönyveket is hamis néven írta alá.

A büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő férfit az ügyészség jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel, lőfegyverrel való visszaéléssel, lopással, közokirat-hamisítással, továbbá hamis magánokirat felhasználásával vádolja, és életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt.

MTI